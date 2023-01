Phụ nữ chưa mang thai có nên bổ sung vitamin dành cho mẹ bầu?

Việc dùng vitamin cho phụ nữ mang thai khi chưa có kế hoạch đón em bé có thể mang đến nhiều rủi ro cho phái đẹp.

Nhiều phụ nữ cho rằng, việc bổ sung viên uống chứa vitamin dành cho mẹ bầu trước khi mang thai có thể giúp tóc, móng mọc nhanh hơn. Thậm chí cho rằng thói quen này còn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và lành mạnh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia dùng vitamin dành riêng cho thai phụ có thể khiến chị em gặp rủi ro theo thời gian.

Thiếu vitamin B12

Hàm lượng axit folic thường có nhiều trong các thực phẩm chức năng cho bà bầu vì khả năng giúp ngăn ngừa các biến chứng trong thai kỳ. Lượng axit folic được đề xuất cho những người đang có kế hoạch mang thai là 400-800 microgam (mcg) mỗi ngày. Trong khi đó, lượng axit folic điển hình cho người lớn là 400 mcg mỗi ngày.

Việc bổ sung quá nhiều axit folic có thể làm cho một số triệu chứng thiếu vitamin B12 trở nên tồi tệ hơn. Việc thiếu hụt này sẽ dẫn đến các rủi ro như thiếu máu, suy nhược, mệt mỏi, kiệt sức, buồn ngủ,... Ngoài ra, việc thiếu vitamin B12 cũng được ghi nhận gây ra nhiều vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đầy hơi,... và tình trạng bệnh sẽ trở thành mãn tính nếu không điều trị.

Thừa sắt

Không chỉ chứa nhiều axit folic, các sản phẩm cho mẹ bầu còn bổ sung một lượng chất sắt để giảm thiểu rủi ro thiếu máu trong thai kỳ. Việc có quá nhiều sắt sẽ khiến chị em cảm thấy đau bụng; gây ra phân lỏng hoặc phân khó đi ngoài. Ngoài ra, chị em cũng có nguy cơ bị tổn thương gan nếu bổ sung vitamin cho bà bầu khi không có nhu cầu mang thai.

Không giúp tóc và móng mọc nhanh hơn

Về thông tin làn da và móng tay sẽ được hưởng lợi khi dùng vitamin cho bà bầu, các nhà khoa học giải thích, viên uống chứa vitamin khi mang thai có chứa các vitamin B và biotin. Các dưỡng chất này rất tốt cho da và móng tay nhưng chúng không là lý do chính khiến tóc và móng mọc nhanh hơn. Bởi phần lớn lợi ích này đến từ sự thay đổi nội tiết tố do khả năng bổ sung các hormone sinh sản. Do đó, khi nội tiết tố bắt đầu trở lại bình thường, phụ nữ sẽ có xu hướng rụng tóc khi mang thai vài tháng sau khi sinh con.

Nguy cơ sỏi thận

Phụ nữ mang thai là nhóm cần được bổ sung canxi nên các sản phẩm được dùng trong giai đoạn này đều có chứa nhiều canxi. Theo các chuyên gia y tế, canxi là chất dinh dưỡng có thể được cung cấp thông qua bữa ăn hàng ngày thông qua các loại thực phẩm như hải sản và các loại rau. Hơn nữa, vitamin K trong rau xanh là yếu tố hình thành nên osteocalcin, giúp tích tụ canxi vào xương.

Tình trạng thừa canxi có thể gây ức chế việc hấp thu các chất khác như sắt và kẽm, từ đó sẽ làm cho cơ thể có nguy cơ thiếu hai chất này. Mặt khác, thừa canxi còn gây ra tình trạng quá tải cho thận, nếu vẫn tiếp tục bổ sung quá so với nhu cầu cơ thể trong thời gian dài thì sẽ làm tăng nguy cơ sỏi niệu quản, sỏi thận.

Để bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, chị em nên lựa chọn nguồn dinh dưỡng đến từ thiên nhiên. Ảnh: Freepik

Để bổ sung vitamin đúng cách các chị em nên bổ sung dựa trên nhu cầu của cơ thể theo lối sống, tuổi tác, giới tính... Thực tế, việc sử dụng bất kỳ chất bổ sung hay chế độ ăn uống là điều không cần thiết đối với người lớn khỏe mạnh, không mang thai.

Nếu chị em muốn tăng cường hàm lượng vitamin cho cơ thể, hãy tìm những chất bổ sung từ tự nhiên vì phần lớn các dưỡng chất đều có nhiều trong thực phẩm. Ví dụ như rau bina và ngũ cốc sẽ là một lựa chọn tốt để cung cấp sắt và folate. Trong khi đó, trái cây là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ, còn vitamin E có nhiều trong hạt hướng dương, hạnh nhân, rau bina, bơ, bí, quả kiwi, cá hồi, tôm, dầu ô liu,...

Huyền My (Theo Mayo Clinic)