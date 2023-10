Phụ nữ ăn gì tăng khả năng thụ thai?

Hải sản, sữa nguyên kem, ngũ cốc họ đậu chứa nhiều vitamin, khoáng chất, omega-3 giúp cân bằng nội tiết, làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng, tăng khả năng thụ thai.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết chất lượng trứng (noãn) ảnh hưởng đến cơ hội thụ tinh và làm tổ, đồng thời quyết định khả năng duy trì thai kỳ. Chất lượng trứng càng cao, chất lượng phôi càng tốt, tỷ lệ mang thai thành công càng tăng.

Tuy nhiên, chất lượng của trứng không cố định, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Tuổi tác, các yếu tố độc hại từ môi trường, lối sống có thể khiến chất lượng trứng suy giảm. Các yếu tố tâm lý như căng thẳng, ngủ không đủ giấc, chế độ dinh dưỡng và nội tiết tố mất cân bằng... cũng ảnh hưởng đến trứng.

Theo bác sĩ Trà Phương, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản. Thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất như chất sắt, chất xơ, carbohydrate, chất béo không no, protein động vật, protein thực vật, các vitamin và axit folic... Chúng giúp ổn định nội tiết tố và tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe cơ quan sinh sản, cải thiện chất lượng trứng, tăng khả năng thụ thai.

Hải sản nhất là các loại cá có dầu như cá hồi, cá da trơn, cá tuyết, rô phi... giàu axit béo không no omega-3, giúp tăng lưu lượng máu đến tử cung, điều hòa hormone sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt, chống viêm, làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng, tăng chất lượng trứng. Hàu cũng chứa nhiều kẽm, kích thích rụng trứng và khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phụ nữ muốn mang thai nên ăn 300-350 g hải sản mỗi tuần... Tuy nhiên, nên hạn chế các loại thủy hải sản tầng đáy do chứa nhiều kim loại nặng như thủy ngân.

Sữa nguyên kem bao gồm sữa tươi, sữa công thức và các chế phẩm từ sữa như phô mai, váng sữa, sữa chua giàu đạm động vật, vitamin A, D, E, K và các khoáng chất canxi, kẽm... có lợi trong việc cải thiện chất lượng trứng, kích trứng rụng tự nhiên, giúp tăng khả năng thụ thai.

Các loại ngũ cốc họ đậu như đậu nành, đậu lăng, đậu rồng, đậu đen là nguồn protein, chất xơ, folate dồi dào. Tăng cường tiêu thụ các sản phẩm này giúp cân bằng nội tiết tố, kích thích rụng trứng sớm.

Thực phẩm lành mạnh cung cấp dinh dưỡng cần thiết để hệ thống sinh sản khỏe mạnh. Ảnh: Freepik

Các loại rau lá xanh đậm, quả chín như rau ngót, rau muống, cải kale, cải xoăn, cải bẹ, cam, dưa hấu, dâu tây chứa nhiều axit folic, vitamin C và chất sắt. Những chất dinh dưỡng này không chỉ giúp nuôi dưỡng trứng mà còn hạn chế nguy cơ thai nhi bị dị tật ống thần kinh. Vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa, có khả năng chống viêm, góp phần vô hiệu hóa các gốc tự do trong cơ thể - những tác nhân gây hại tế bào trứng.

Các loại hạt óc chó, macca, hạt điều... cũng hữu ích bởi giàu chất xơ, omega-3.

Theo bác sĩ Trà Phương, phụ nữ nên kết hợp tập luyện thể dục thể thao phù hợp để giải tỏa căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý. Thừa cân, béo phì hay gầy yếu đều ảnh hưởng khả năng thụ thai. Mô mỡ ở người béo phì có thể làm tắc ống dẫn trứng. Cơ thể thiếu cân, yếu ớt, trứng không có đủ dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh, dẫn tới suy giảm chất lượng.

Uống nhiều nước giúp đảm bảo lượng dịch trong cổ tử cung, nhờ đó tinh trùng dễ dàng tìm đến trứng, tăng hiệu quả thụ tinh. Phụ nữ nên uống khoảng hai lít nước mỗi ngày, hạn chế trà, caffein, đồ uống chứa cồn, nước có ga.

Bỏ hút thuốc lá, ngủ đủ giấc, khám và điều trị triệt để các bệnh lý phụ khoa, sinh sản (nếu có) cũng là cách đảm bảo chất lượng trứng, tăng khả năng thụ thai, tránh biến chứng thai kỳ.

Trịnh Mai