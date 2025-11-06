Phòng viêm mũi họng, cảm lạnh khi giao mùa

Giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa mũi súc họng bằng nước muối sinh lý hàng ngày góp phần phòng cảm lạnh, viêm đường hô hấp khi thời tiết chuyển mùa.

Cảm lạnh là bệnh nhiễm virus cấp tính đường hô hấp trên, thường gặp nhất là virus rhinovirus và enterovirus. Virus gây cảm lạnh thường trú ngụ ở đường hô hấp trên (mũi, họng, xoang và thanh quản), lây lan qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc qua tiếp xúc bề mặt chứa virus.

Triệu chứng gồm chảy nước mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, đau họng, ho, mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ. Bệnh khởi phát nhanh, thường tự khỏi sau 5-7 ngày nhưng nếu không chăm sóc đúng cách, bệnh có thể gây viêm họng, viêm thanh quản...

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn một số cách hỗ trợ phòng bệnh.

Giữ cơ thể luôn ấm: Nếu không may dính mưa, bạn nên lau khô người ngay khi về nhà, tắm lại bằng nước ấm, uống đồ nóng như trà gừng, ngâm chân với nước ấm. Khi cơ thể đang lạnh, không nên ăn uống đồ lạnh, không ngồi ngay trước máy quạt, máy lạnh.

Vệ sinh mũi họng: Rửa mũi súc họng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, nhất là sau khi ra ngoài trời mưa hoặc ở nơi đông người giúp làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn và virus bám trong niêm mạc mũi họng.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài: Không khí mùa mưa thường ẩm, bụi và virus dễ phát tán; đeo khẩu trang khi ra ngoài giúp hạn chế hít phải bụi, hơi lạnh, virus...

Ăn uống tăng sức đề kháng: Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C (cam, quýt, bưởi, ổi) hỗ trợ tăng sức đề kháng. Có thể thêm gừng, tỏi, chanh, mật ong vào bữa ăn vì chúng được ví như "kháng sinh tự nhiên".

Bác sĩ Hằng đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giữ môi trường sống sạch sẽ: Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, tránh ẩm mốc hạn chế virus vi khuẩn phát triển, lây lan gây bệnh. Đây cũng là cách ngăn ngừa cảm lạnh, viêm đường hô hấp trên vào mùa lạnh, nhất là người dễ bị dị ứng.

Tập thể dục nhẹ mỗi ngày: Vận động bằng bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, hoặc hít thở sâu buổi sáng... để cơ thể ấm lên, máu lưu thông tốt hơn, tăng cường miễn dịch, đào thải độc tố.

Rửa tay thường xuyên: Giữ vệ sinh sạch sẽ, không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc giúp tái tạo năng lượng, củng cố hệ miễn dịch cũng góp phần phòng bệnh hiệu quả.

Uyên Trinh