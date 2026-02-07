Phòng ngừa ngộ độc rượu dịp cuối năm

Tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không uống khi đói, mệt, đang uống thuốc giúp phòng ngộ độc.

Ngộ độc rượu là tình trạng cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do uống quá nhiều rượu (ethanol) trong thời gian ngắn hoặc uống rượu kém chất lượng có chứa methanol. Lúc này gan không xử lý kịp, làm rối loạn hệ thần kinh, tim mạch, hô hấp, dẫn đến hôn mê, tổn thương não. Triệu chứng có thể xuất hiện nhanh, từ chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau đầu, nói khó, mất thăng bằng...

Theo chuyên viên Nguyễn Trung Hiếu, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thời điểm giáp Tết Nguyên đán ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu. Các bệnh nhân thường nhập viện trọng tình trạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là một số lưu ý để phòng ngừa ngộ độc rượu.

Chọn rượu rõ nguồn gốc

Nếu cần phải uống rượu bia, người trưởng thành nên sử dụng loại có nguồn gốc rõ ràng. Thực tế, nhiều trường hợp ngộ độc rượu xảy ra do mua rượu không rõ nguồn gốc, được rao bán trên mạng.

Ngộ độc rượu nặng gây rối loạn ý thức, tổn thương gan, cần cấp cứu kịp thời. Ảnh: Quang Nguyễn

Không uống rượu pha cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol > 0,1%

Khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và acid formic, gây nhiễm toan chuyển hóa nặng, tổn thương não, thần kinh thị giác dẫn đến mù lòa, thậm chí có thể tử vong. Rượu chứa methanol thường không có mùi vị khác biệt rõ ràng so với rượu thông thường nên người uống khó nhận biết.

Các triệu chứng ngộ độc methanol có thể xuất hiện muộn sau vài giờ gồm đau đầu, buồn nôn, nôn, chóng mặt, nhìn mờ, nhìn đôi, lơ mơ, thở nhanh sâu hoặc rối loạn ý thức.

Hạn chế đồ uống có cồn ngâm các loại thảo dược, cây cỏ, động vật

Chuyên viên Hiếu lưu ý nhiều loại thảo dược, rễ cây, lá cây hoặc động vật ngâm rượu có thể chứa độc tố tự nhiên, kim loại nặng gây hại gan, thận, hệ thần kinh. Rượu ngâm thủ công thường được pha chế từ rượu nền không rõ nguồn gốc, có nguy cơ chứa methanol hoặc tạp chất độc hại.

Để tránh ngộ độc rượu, mỗi người cần hạn chế tối đa sử dụng đồ uống có cồn. Không sử dụng rượu có nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30 ml/người/ngày. Bên cạnh đó, không uống rượu khi đang đói, mệt, suy nhược cơ thể hoặc đang sử dụng thuốc điều trị do nguy cơ tương tác thuốc.

Sau khi uống rượu bia, cơ thể có biểu hiện buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, cần ngừng uống ngay, đến cơ sở y tế gần nhất để khám.

Hằng Trần