Phòng biến chứng sốt xuất huyết cho trẻ

Phụ huynh cho trẻ bị sốt xuất huyết uống thuốc hạ nhiệt khi sốt trên 38,5 độ C, theo dõi và đưa con đến cơ sở y tế ngay nếu có dấu hiệu bất thường.

BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và phát triển, gây bệnh sốt xuất huyết Dengue. Bệnh dễ diễn tiến nặng, nguy cơ gây tử vong ở trẻ em.

Trẻ mắc sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu (giai đoạn sốt) thường dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác như sốt virus, sốt phát ban, viêm đường hô hấp... Bởi triệu chứng ở giai đoạn này chủ yếu là sốt cao, liên tục, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn... Do đó, bệnh thường phát hiện muộn, gây khó khăn cho điều trị. Sốt xuất huyết dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh lý khác. Phụ huynh tự mua thuốc cho trẻ uống có thể khiến trẻ sốt xuất huyết nhập viện ở giai đoạn nặng. Trẻ bệnh nặng có thể suy đa cơ quan, tổn thương gan nặng, suy thận cấp, viêm cơ tim, suy tim, phải điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, thay huyết tương, chi phí điều trị rất cao.

Để phòng tránh biến chứng sốt xuất huyết nặng, bác sĩ Bảo Châu khuyến nghị cha mẹ theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Cụ thể, khi trẻ bị sốt cao đột ngột, trên 39 độ C, có thể kèm đau đầu, chán ăn, buồn nôn, nổi chấm đỏ trên da, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để chẩn đoán xác định hoặc loại trừ sốt xuất huyết, từ đó bác sĩ hướng dẫn cách theo dõi, điều trị phù hợp với tình trạng của trẻ.

Giai đoạn sốt xuất huyết nguy hiểm thường xảy ra từ ngày 3 đến ngày 7, nhất là thời điểm trẻ hết sốt. Cha mẹ thấy trẻ hết sốt có thể lầm tưởng trẻ đã hết bệnh, nhưng thực tế lại ở giai đoạn nguy hiểm, cho đến khi bệnh nặng thì mới đưa trẻ đến bệnh viện là quá muộn. Cha mẹ cần theo dõi nhiệt độ của trẻ để biết thời điểm hạ sốt. Nếu giảm hoặc hết sốt nhưng trẻ vẫn khó chịu hoặc không khỏe có thể là dấu hiệu bệnh trở nặng. Người thân cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để can thiệp kịp thời nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường như quấy khóc, không ăn uống, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, chân tay lạnh, li bì, co giật, chảy máu chân răng hoặc máu cam, phát ban đỏ thành đám, đi ngoài màu đen...

Bác sĩ Châu khám cho một thiếu niên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Châu, khi trẻ sốt xuất huyết trên 38,5 độ C, có thể uống thuốc hạ sốt Paracetamol, cách nhau mỗi 4-6 giờ, không dùng Ibuprofen để hạ sốt cho trẻ. Cho trẻ mặc quần áo thoải mái, chất liệu thoáng mát, có thể kết hợp lau mát bằng nước ấm để hạ nhiệt. Chọn thực phẩm tươi, chế biến món ăn mềm, lỏng giúp dễ tiêu. Không ăn đồ chiên rán, thực phẩm có màu đen hoặc đỏ vì khi bé nôn hoặc đi ngoài thì dễ nhầm lẫn với máu. Nên cho trẻ uống nhiều nước, có thể dùng dung dịch oresol hoặc thêm nước hoa quả để bù nước, khoáng chất. Không tự ý truyền dịch cho trẻ vì có khả năng dẫn đến suy hô hấp.

Bác sĩ khuyên cha mẹ nên cho trẻ 4 tuổi trở lên tiêm vaccine để phòng ngừa sốt xuất huyết. Thường xuyên dọn dẹp môi trường sống, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng đọng nước quanh nhà, đậy kín hoặc thay nước thường xuyên trong bể cá, chum, vại... để ngăn muỗi đẻ trứng. Ngủ màn, mặc quần áo dài tay cho trẻ khi đi ra ngoài, dùng thuốc đuổi muỗi. Khuyến khích trẻ vận động thường xuyên hoặc tập thể dục, thể thao ít nhất 30-60 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, lành mạnh để tăng cường sức đề kháng.

Ngọc Châu