Phì đại cuốn mũi là bệnh gì?

Tôi bị nghẹt mũi kéo dài, bác sĩ chẩn đoán phì đại cuốn mũi, đây là bệnh gì, nguyên nhân và cách điều trị như thế nào? (Nam Nguyễn, 36 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Cuốn mũi là các cấu trúc nằm trong hốc mũi, có vai trò làm ấm, ẩm và lọc không khí trước khi xuống đường hô hấp dưới. Khoang mũi gồm ba cuốn mũi ở mỗi bên: trên, giữa và dưới.

Phì đại cuốn mũi là tình trạng kích thước cuốn mũi to lên bất thường, chiếm nhiều không gian trong hốc mũi, gây nghẹt mũi kéo dài. Bệnh thường liên quan đến viêm mũi dị ứng mạn tính với triệu chứng hắt hơi, ngứa mũi, nghẹt mũi... Tình trạng phù nề niêm mạc kéo dài khiến cuốn mũi dày, to lên. Viêm mũi xoang mạn tính cũng làm niêm mạc viêm lâu ngày, phản ứng quá mức, gây phì đại cuốn mũi.

Thường xuyên sử dụng thuốc xịt co mạch, lệch vách ngăn mũi, các yếu tố môi trường như bụi, khói, không khí ô nhiễm, tiếp xúc với hóa chất, đang điều trị bằng hormone, hút thuốc cũng kích thích niêm mạc mũi, gây ra tình trạng phì đại.

Bác sĩ Phong đang nội soi mũi cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tùy mức độ phì đại, bác sĩ chỉ định điều trị phù hợp. Khi cuốn mũi bị phì đại nhẹ, bác sĩ kê thuốc xịt mũi, thuốc kháng histamine. Người bệnh rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày, không tự ý dùng thuốc xịt co mạch kéo dài.

Nếu phì đại cuốn mũi không cải thiện được bằng thuốc, bác sĩ cân nhắc phẫu thuật. Đốt niêm mạc cuốn mũi bằng sóng cao tần coblator giúp giảm kích thước cuốn mũi, cải thiện thông khí, bảo tồn chức năng.

Phì đại cuốn mũi là bệnh lành tính nhưng gây nghẹt mũi kéo dài, người bệnh thường xuyên thở bằng miệng nguy cơ viêm họng, ngưng thở khi ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ cũng như cuộc sống. Để giảm triệu chứng phì đại cuốn mũi, bạn cần kết hợp chăm sóc mũi đúng cách, dùng thuốc theo chỉ định, tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá đáp ứng điều trị, chọn hướng can thiệp khi cần thiết.

BS.CKI Trần Quốc Phong

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7