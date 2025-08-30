Phẫu thuật hình chữ T ngược thu nhỏ ngực phì đại

TP HCMChị Lan, 35 tuổi, ngực phì đại sau sinh, gây đau vai, cổ và khó thở ngày càng nặng, được bác sĩ thu nhỏ theo kỹ thuật hình chữ T.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ngực trái của người bệnh to hơn ngực phải, chảy xệ nặng, sa trễ độ ba, chỉ định phẫu thuật thu nhỏ tuyến vú hai bên bằng kỹ thuật chữ T ngược. Kỹ thuật chữ T ngược được sử dụng trong trường hợp ngực quá to, sa trễ nặng, hỗ trợ chỉnh sửa bất đối xứng giữa hai bên ngực.

Bác sĩ tạo vết rạch quanh quầng nhũ hoa, một đường dọc từ quầng xuống nếp dưới ngực và một đường ngang theo nếp gấp chân ngực hình giống chữ "T" ngược. Bác sĩ cắt bỏ mô tuyến vú, mỡ, da thừa, đồng thời tái tạo hình dạng bầu ngực gọn gàng, nâng cao nhũ hoa. 320 g mô tuyến vú bên phải và 400 g bên trái được bác sĩ cắt bỏ, tạo dáng ngực cân đối. Chị Lan được đặt ống dẫn lưu và rút vào ngày hậu phẫu thứ hai.

Theo bác sĩ Tấn, phẫu thuật thu nhỏ ngực phì đại không quá phức tạp nhưng khó khăn thường nằm ở khâu bảo tồn nhũ hoa. Trường hợp của chị Lan, bác sĩ đã giữ được nhũ hoa và cải thiện dáng ngực, giúp người bệnh tự tin hơn.

Ê kíp phẫu thuật điều trị bệnh phì đại tuyến vú cho chị Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phì đại tuyến vú là tình trạng các mô sợi tuyến phát triển bất thường, vượt quá mức bình thường (nặng hơn 3% trọng lượng cơ thể). Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thay đổi của cơ thể vào các giai đoạn dậy thì, mang thai, tiền mãn kinh, hậu mãn kinh, di truyền... Lão hóa cũng làm cho các dây chằng nâng đỡ ngực đàn hồi kém, gây sa trễ.

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, tuyến sữa của người mẹ phát triển nhanh và mạnh làm kích cỡ vòng một to lên gấp 1-2 lần so với thời con gái. Lượng sữa lớn tạo áp lực làm biến dạng mô mỡ, kích thước bầu ngực tăng, kéo giãn các dây chằng nâng đỡ, khiến da căng. Sau cai sữa, bầu ngực teo nhỏ, chảy xệ.

Trước phẫu thuật thu nhỏ ngực do phì đại, người bệnh được chỉ định siêu âm, chụp nhũ ảnh, MRI (tùy trường hợp). Khi không có bất thường (nghi ngờ ung thư, u ác tính), bác sĩ tư vấn kế hoạch thu gọn ngực phù hợp dựa trên cân nặng, số lần sinh con.

Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú bằng nhũ ảnh định kỳ mỗi năm. Phụ nữ trẻ dưới 30 tuổi có yếu tố nguy cơ cao, siêu âm tuyến vú giúp phát hiện sớm bệnh lý tuyến vú.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi