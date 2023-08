Có nên phẫu thuật thu nhỏ ngực?

Tôi 35 tuổi, ngực phì đại, thường đau vùng cổ, hai vai và lưng, khó chịu khi vận động thể thao, có thể phẫu thuật thu nhỏ ngực? (quận Phú Nhuận, TP HCM)

Trả lời:

Phẫu thuật thu nhỏ ngực giúp loại bỏ mô và da thừa, để ngực cân đối với cơ thể, giảm cảm giác khó chịu. Phẫu thuật thu nhỏ ngực có thể giúp cải thiện kích thước vòng một, giảm triệu chứng khó chịu, đau nhức, căng cơ, rạn da do ngực quá khổ như trường hợp của bạn.

Phẫu thuật thu nhỏ ngực dành cho người có thể chất khỏe mạnh, mặc cảm ngực quá to ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mong muốn vòng một thẩm mỹ hơn. Phụ nữ có ngực to có thể hạn chế hoạt động thể chất, thường xuyên đau lưng, cổ và vai do sức nặng của bộ ngực. Người bị lõm vai do dây áo ngực, kích ứng da bên dưới nếp vú cũng có thể thu nhỏ ngực.

Phụ nữ mọi lứa tuổi đều có thể thực hiện phẫu thuật này, khuyến khích trong trường hợp ngực phát triển đầy đủ, sau khi ngưng sinh con hoặc ổn định cân nặng.

Tùy theo kích thước ngực, tình trạng của bạn, bác sĩ chọn một số phương pháp như phẫu thuật thu nhỏ ngực theo hình lưỡi liềm, hình kẹo mút, hình mỏ neo. Bác sĩ kiểm tra tiền sử bệnh, sức khỏe tổng quát, thảo luận với bạn về kích cỡ mong muốn, lợi ích, rủi ro có thể xảy ra.

Hậu phẫu, người bệnh cần hạn chế hoạt động thể chất trong 4-6 tuần để phục hồi. Mặc áo ngực phẫu thuật để những thương tổn mau lành, giảm sưng tấy, uống thuốc theo đơn và tái khám định kỳ.

Ngực phì đại có thể tái phát sau một thời gian phẫu thuật thu nhỏ ngực do hình dạng ngực xấu sau mổ, không đối xứng của vú, núm vú hoặc quầng vú. Ngoài ra, sau sinh, cân nặng thay đổi, quá trình lão hóa cũng là những yếu tố khiến ngực phì đại tái phát.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đỗ Thùy Giang

Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

