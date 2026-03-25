Phẫu thuật hẹp niệu đạo có gây yếu sinh lý không?

Tôi bị hẹp niệu đạo gần gốc dương vật, nếu phẫu thuật có ảnh hưởng khả năng cương dương và sinh sản sau này không? (Duy Anh, Long An)

Trả lời:

Hẹp niệu đạo là tình trạng lòng ống niệu đạo bị thu hẹp do các mô sẹo (xơ hóa), thường là hệ quả sau chấn thương, viêm nhiễm hoặc các thủ thuật can thiệp đường tiểu (tán sỏi, đặt thông tiểu, cắt đốt tiền liệt tuyến). Niệu đạo nam giới không chỉ đảm nhận vai trò dẫn nước tiểu mà còn là con đường duy nhất để tinh dịch thoát ra ngoài khi xuất tinh.

Thông thường, phẫu thuật tạo hình niệu đạo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh lý hay khả năng sinh sản. Về mặt giải phẫu, bác sĩ chỉ thực hiện can thiệp trên thể xốp (nơi bao quanh ống niệu đạo) để tái thông lòng ống, hoàn toàn không tác động vào thể hang - cấu trúc chính chịu trách nhiệm cho cơ chế cương dương.

Thực tế, hẹp niệu đạo không điều trị mới là tác nhân gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Tình trạng này gây đau buốt khi xuất tinh, làm giảm áp lực bắn tinh, thậm chí viêm nhiễm túi tinh, viêm tinh hoàn dẫn đến nguy cơ vô sinh. Khi lòng niệu đạo được khai thông, các chức năng này thường có xu hướng cải thiện tốt hơn.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy tư vấn điều trị hẹp niệu đạo cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đến chuyên khoa Tiết niệu khám, có thể thực hiện một số kiểm tra chuyên sâu như chụp X-quang niệu đạo ngược dòng (RUG), siêu âm vùng kín hoặc nội soi chẩn đoán để xác định chính xác mức độ tổn thương. Từ đó, bác sĩ xây dựng phác đồ cá thể hóa, ưu tiên mục tiêu vừa tái thông tiểu, vừa duy trì chức năng sinh lý với các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu hoặc vi phẫu.

Tùy vào tình trạng cụ thể, các bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp để tái tạo lòng ống niệu đạo. Sau phẫu thuật, bạn cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ để nong niệu đạo (nếu cần) và kiểm tra tốc độ dòng chảy nước tiểu. Bạn nên uống đủ nước, tránh các hoạt động mạnh tác động trực tiếp vào vùng tầng sinh môn (như đạp xe) trong thời gian đầu và giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ để phòng ngừa nhiễm trùng tái phát.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM