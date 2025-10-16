Phẫu thuật bảo tồn dạ dày cho người ung thư

Phẫu thuật cắt dạ dày không điển hình chỉ loại bỏ một phần nhỏ dạ dày và giữ lại tối đa mô lành, bảo tồn cấu trúc, chức năng tiêu hóa.

"Phẫu thuật cắt rộng dạ dày quanh sang thương kèm nạo chặng hạch canh gác là phương pháp mới chưa được áp dụng tại Việt Nam", tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói.

Đây là phương pháp cắt không điển hình, mục tiêu cắt bỏ một phần rất nhỏ của dạ dày, nơi có tổn thương khu trú, một vùng trên thành dạ dày đồng thời kết hợp sinh thiết hạch canh gác (tìm các hạch đầu tiên mà tế bào ung thư di căn tới để loại bỏ). Sau đó, bác sĩ sinh thiết lạnh mô bệnh học diện cắt u và các hạch canh gác. Kết quả có trong vòng 30-60 phút, từ đó bác sĩ mới quyết định cắt thêm dạ dày hay cần nạo vét hạch rộng hơn hay không.

Phương pháp này kết hợp giữa nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi. Nội soi tiêu hóa bằng ống mềm qua đường miệng xuống thực quản và dạ dày giúp bác sĩ quan sát khối u. Bác sĩ đánh dấu khối u, ranh giới cắt an toàn bằng chích nhuộm màu ICG4 góc sang thương. Sau đó, dưới hướng dẫn của nội soi, bác sĩ loại bỏ khối u chính xác, giữ lại cấu trúc và chức năng của dạ dày, nạo chặng hạch bắt màu.

Theo bác sĩ Hùng, phương pháp điều trị ung thư dạ dày phổ biến hiện nay là phẫu thuật nội soi cắt dạ dày tiêu chuẩn (cắt bán phần hoặc toàn bộ dạ dày, kèm nạo hạch D2- loại bỏ toàn bộ các nhóm hạch ở gần và các hạch xa). Đây là can thiệp lớn, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe về quá trình tiêu hóa, dinh dưỡng, chất lượng sống cũng như có nguy cơ biến chứng ngoại khoa sau mổ như chảy máu, xì rò miệng nối, áp xe ổ bụng...

Trong khi đó, cắt dạ dày không điển hình có nhiều ưu điểm khác như xâm lấn tối thiểu, bảo tồn được tối đa mô dạ dày lành, giữ lại cấu trúc và chức năng tiêu hóa của dạ dày, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Đồng thời, người bệnh có thể giảm các biến chứng sau mổ như hội chứng Dumping (hội chứng dạ dày rỗng nhanh), gây triệu chứng khó chịu khi thức ăn di chuyển từ dạ dày xuống ruột non với tốc độ quá nhanh, thiếu hụt dinh dưỡng, viêm dạ dày do trào ngược dịch mật. Tuy nhiên, để thực hiện phương pháp này cần trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng, máy nội soi chích ICG, sinh thiết lạnh...

Hiện phương pháp này mới áp dụng ở vài nước, tại Việt Nam chỉ vài ca được thực hiện, theo bác sĩ Hùng.

Bác sĩ Minh Hùng (bên phải) cùng êkíp trong một ca phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ba bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt dạ dày không điển hình. Trong đó, bà Hoa 58 tuổi, có tổn thương phẳng, nhợt màu với các nếp niêm mạc không liên tục ở phần dưới dạ dày. Bác sĩ cắt xuyên thành dạ dày, lấy trọn u, đồng thời nạo các nhóm hạch canh gác và sinh thiết lạnh. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tế bào nhẫn (có tính chất ác tính cao) đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc, mép cắt không còn khối u và khối u không xâm lấn mạch máu hoặc dây thần kinh xung quanh. Bệnh nhân hồi phục tốt, sau 9 tháng sức khỏe tốt, không có dấu hiệu tái phát.

Còn chị Thanh, 31 tuổi, viêm sung huyết toàn bộ niêm mạc dạ dày mức độ vừa, viêm teo dạ dày và một tổn thương ở hang vị kích thước khoảng 12-15 mm có cấu trúc bề mặt bất thường. Kết quả sinh thiết ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém với thành phần tế bào nhẫn.

Chị được phẫu thuật cắt dạ dày không điển hình kèm nạo vét hạch canh gác, sinh thiết lạnh. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô kém kết dính, bao gồm ung thư biểu mô tế bào nhẫn, giai đoạn 1A, khối u đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc nhưng không xâm lấn mạch máu hoặc dây thần kinh, hạch canh gác không di căn. Bệnh nhân không gặp biến chứng sau phẫu thuật và xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt vào ngày thứ 3, không có dấu hiệu tái phát sau ba tháng theo dõi.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi