Phẫu thuật bằng robot chữa ung thư nội mạc tử cung

TP HCMBà Mãn, 61 tuổi, xuất huyết âm đạo sau mãn kinh, bác sĩ chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm, chỉ định phẫu thuật bằng robot.

Khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, bà Mãn bị chảy máu âm đạo bất thường, nghĩ do rối loạn nội tiết thời kỳ mãn kinh. Khi tình trạng nặng hơn, bà đến cơ sở y tế địa phương kiểm tra. Bác sĩ nạo sinh thiết buồng tử cung, kết quả giải phẫu xác định carcinom (ung thư biểu mô) nội mạc tử cung biệt hóa độ 2 - dạng ung thư xuất phát từ lớp niêm mạc tử cung. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để chụp MRI đánh giá và điều trị chuyên sâu.

Kết quả chụp MRI xác định lòng tử cung có tổn thương choán chỗ, lan vào cơ góc trái tử cung. Kết hợp với kết quả giải phẫu, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, tiên lượng bệnh ở giai đoạn một (IB).

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, ung thư biểu mô nội mạc tử cung phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh được phân loại dựa trên hình thái tế bào quan sát dưới kính hiển vi. Ung thư nội mạc tử cung của bà Mẫn thuộc dạng biệt hóa trung bình (độ 2), mức độ ác tính trung gian. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm nên tiên lượng điều trị tốt. Ngoài ra, xét nghiệm hóa mô miễn dịch cho thấy các protein sửa chữa bắt cặp DNA (MMR) được bảo tồn, chưa ghi nhận bất thường, tức không liên quan hội chứng Lynch.

Bác sĩ Mỹ Nhi (ngồi buồng điều khiển) cùng êkíp sử dụng Robot Da Vinci Xi phẫu thuật cắt tử cung cho bà Mãn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm kèm bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch hoặc đái tháo đường. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi vì ít xâm lấn, giảm nguy cơ mất máu, giúp người bệnh hồi phục nhanh. Êkíp cắt tử cung toàn phần, hai buồng trứng và nạo hạch chậu cho bà Mẫn. Toàn bộ tử cung, phần phụ và hạch vùng chậu được lấy trọn.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IB. Khối u xâm nhập một nửa lớp cơ tử cung, chưa lan ra ngoài và 16 hạch chậu hai bên đều không ghi nhận tế bào ung thư.

Sau phẫu thuật một ngày, bà Mãn có thể đi lại nhẹ nhàng, xuất viện sau 48 giờ. Nhờ phát hiện ở giai đoạn sớm, bà không cần hóa trị hoặc xạ trị bổ sung, chỉ theo dõi định kỳ.

BS.CKI Ừng Quốc Thường khám cho bà Mãn trước xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Mỹ Nhi cho hay ung thư nội mạc tử cung nếu phát hiện và điều trị triệt căn ở giai đoạn một có tỷ lệ sống sau 5 năm trên 90%. Nguy cơ mắc bệnh tăng ở những phụ nữ có tình trạng mất cân bằng estrogen, đặc biệt người điều trị nội tiết thay thế bằng estrogen kéo dài. Bệnh cũng gặp nhiều hơn ở người có kinh sớm trước 12 tuổi, mãn kinh muộn sau 50 tuổi, chưa từng sinh con, béo phì hoặc có chế độ ăn nhiều mỡ động vật. Phụ nữ bị tăng huyết áp, đái tháo đường, từng mắc ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng cũng có nguy cơ cao hơn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đã mãn kinh nếu xuất huyết âm đạo bất thường cần đi khám phụ khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tuệ Diễm