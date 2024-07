Phẫu thuật '4 trong 1' chữa ngủ ngáy

TP HCMAnh Hải, 38 tuổi, được bác sĩ phẫu thuật cắt amidan, chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà, cuốn mũi và vách ngăn trong một lần để chữa ngủ ngáy và các triệu chứng khác.

Anh Hải, ngủ ngáy hơn hai năm nay, thường mệt mỏi, đau đầu, đau họng khi thức dậy. Gần đây, anh khó thở, ngộp thở khi ngủ, nuốt vướng, nghẹt mũi kéo dài, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Ngày 2/7, ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết anh Hải bị viêm amidan quá phát độ 4, hẹp eo họng, quá phát cuốn mũi dưới và lệch vách ngăn mũi. Amidan to gây hẹp đường thở vùng họng nên người bệnh thường thở bằng miệng dẫn đến ngủ ngáy.

Bác sĩ Phương giải thích thở bằng miệng tạo cơ hội cho vi khuẩn, virus tấn công, làm nặng thêm tình trạng viêm amidan, khiến bệnh tái lại. Quá phát cuốn mũi dưới và vẹo vách ngăn mũi còn làm mũi tắc nghẽn dẫn đến khó thở, nghẹt mũi kéo dài. Lúc này không khí đi qua đường mũi hẹp gây ra tiếng thở lớn, nhất là khi ngủ. Đây cũng là yếu tố khác dẫn đến ngủ ngáy.

Bác sĩ Phương chỉ định phẫu thuật cắt amidan giúp anh Hải thông thoáng đường thở, giảm ngủ ngáy. "Nếu không phẫu thuật, nhiễm trùng amidan có thể tái phát, làm tắc nghẽn đường thở", bác sĩ nói. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm của điều trị nội khoa và ngoại khoa, bác sĩ kết hợp phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới, chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà và phẫu thuật lệch vách ngăn mũi để điều trị ngủ ngáy to, nghẹt mũi, khó thở, ngộp thở khi ngủ.

Bác sĩ Phương thực hiện phẫu thuật cho anh Hải. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật "4 trong 1" giúp người bệnh không phải phẫu thuật nhiều lần nhưng sẽ có hai vết mổ ở mũi và miệng, gây khó chịu hơn. Để khắc phục, kíp mổ thực hiện lần lượt cắt amidan, chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà bằng công nghệ Coblator giúp cầm máu tại chỗ, ít đau, không làm tổn thương các mô xung quanh của người bệnh. Tiếp đến, ê kíp nội soi chỉnh hình cuốn mũi nhằm giảm kích thước cuốn mũi dưới, chỉnh hình vách ngăn. Bác sĩ đặt vật liệu mềm mỗi bên hốc mũi để cố định vách ngăn đồng thời cầm máu.

Ngày hôm sau, vật liệu mềm này được rút ra, anh Hải có thể thở bằng hai mũi, ít khó chịu, bảo tồn chức năng mũi xoang. Hậu phẫu, anh hồi phục tốt, xuất viện sau 24 giờ. Tái khám sau hai tuần, anh giảm nghẹt mũi, khó thở và ngộp thở khi ngủ, ngủ ngáy cải thiện đáng kể.

"Trước đây tôi nghĩ ngủ ngáy do di truyền, không thể chữa khỏi", anh Hải nói, thêm rằng may mắn phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Ngủ ngáy có thể do sinh lý như làm việc quá sức, sau khi uống nhiều rượu bia, tư thế ngủ không đúng. Nguyên nhân còn do các bệnh lý như viêm amidan, lệch vách ngăn... Ngủ ngáy do bệnh lý nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến chứng như cao huyết áp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ, rối loạn tình dục, tai nạn sinh hoạt, đột quỵ.

Người bệnh có các bất thường như ngáy to kèm đau đầu, mệt mỏi khi thức dậy, không tỉnh táo, buồn ngủ vào ngày hôm sau... nên đến chuyên khoa tai mũi họng để được chẩn đoán và điều trị.

