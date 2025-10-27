Phẫu thuật '2 trong 1' tạo hình niệu đạo

TP HCMÔng Nhân, 66 tuổi, hẹp niệu đạo gây bí tiểu, nhiễm khuẩn nhiều lần, được bác sĩ phẫu thuật "2 trong 1" thông và tạo hình niệu đạo.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay ông Nhân bị hẹp hai vị trí gồm ở niệu đạo trước và một đoạn ở niệu đạo sau. Nếu không can thiệp, nước tiểu tiếp tục ứ đọng, người bệnh sẽ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Duy tiến hành ca phẫu thuật "2 trong 1" xử trí các vấn đề niệu đạo cho ông Nhân. Nếu áp dụng kỹ thuật tạo hình cắt nối tận - tận cho cả hai đoạn hẹp sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn nguồn máu nuôi ở đoạn giữa. Do đó, ở đoạn hẹp đầu tiên, êkíp xẻ dọc vị trí hẹp rồi tách vạt da quy đầu có cuống mạch máu để tái tạo ống niệu đạo. Với đoạn hẹp thứ hai, bác sĩ áp dụng kỹ thuật cắt nối tận - tận, tạo một đường mổ qua tầng sinh môn, bóc tách tiếp cận vị trí hẹp và cắt bỏ, sau đó khâu nối hai đầu niệu đạo lại với nhau.

Sau mổ, ông Nhân hồi phục tốt, hai ngày sau được xuất viện.

Bác sĩ Duy (trái) và BS.CKI Phạm Cao Tháp phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo cho ông Nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hẹp niệu đạo thường dẫn đến các triệu chứng tắc nghẽn đường tiểu. Nguyên nhân gây bệnh do tình trạng viêm mạn tính, bẩm sinh hoặc chấn thương, phẫu thuật gây ra mô sẹo, một số trường hợp không rõ nguyên nhân. Tùy vị trí và mức độ hẹp, bác sĩ có thể áp dụng các phương pháp điều trị như đặt ống thông, nong, xẻ lạnh niệu đạo hay phẫu thuật tạo hình với tỷ lệ thành công cao 90-95%, theo bác sĩ Duy.

Để ngăn ngừa hẹp niệu đạo, bác sĩ lưu ý nam giới duy trì lối sống, thói quen sinh hoạt lành mạnh, tránh chấn thương vùng niệu đạo, điều trị kịp thời các bệnh nhiễm khuẩn đường tiểu. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi