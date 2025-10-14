Phẫu thuật '2 trong 1' chữa ung thư vú, phòng ung thư buồng trứng

TP HCMChị Ánh, 39 tuổi, ung thư ngực phải và u buồng trứng kèm đột biến gene BRCA1, được phẫu thuật "2 trong 1".

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u ở ngực phải, sinh thiết xác định ung thư biểu mô vú xâm nhập, thể tam âm (bộ ba âm tính), tế bào nhân lên nhanh. BS.CKI Đỗ Anh Tuấn cho biết ung thư vú tam âm có kết quả âm tính với ba xét nghiệm estrogen, progesterone và Her2. Bệnh không có thụ thể nội tiết (ER, PR) và không biểu hiện HER2 nên không được điều trị bằng thuốc nội tiết hay kháng HER2. Phác đồ điều trị chính gồm hóa trị, phẫu thuật và xạ trị. Đây cũng là thể bệnh tiến triển nhanh, dễ di căn, dễ tái phát, thường gặp ở phụ nữ trẻ.

Ngoài ra, khi siêu âm bụng, bác sĩ phát hiện chị Ánh có u buồng trứng và mang đột biến gene BRCA1 - yếu tố làm tăng mạnh nguy cơ ung thư vú và buồng trứng. Chị Ánh cho biết gia đình có hai chị gái, một người mắc ung thư vú và một chị mắc ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.

Bác sĩ chỉ định hóa trị bằng 8 chu kỳ hóa trị tân bổ trợ trong ba tháng. Đến tháng thứ 4 điều trị, khi khối u ở ngực phải teo nhỏ, hạch nách biến mất, chị được phẫu thuật kép. Sau khi sinh thiết hạch gác cửa, bác sĩ cắt toàn bộ tuyến vú phải chứa ung thư, giữ lại da và quầng nhũ hoa cùng túi ngực đã đặt trước đó, sau đó tái tạo ngực bằng vạt cơ lưng rộng để duy trì thẩm mỹ. Cuối cùng, bác sĩ mổ nội soi cắt hai buồng trứng vừa để điều trị u quái buồng trứng vừa dự phòng ung thư.

Êkíp bác sĩ khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ phẫu thuật cho bệnh nhân Ánh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ngực phải không còn tế bào ung thư, 5/5 hạch nách âm tính. Chị Ánh đáp ứng tốt hóa trị, buồng trứng trái có u quái trưởng thành, lành tính, buồng trứng phải bình thường. Hậu phẫu, chị hồi phục nhanh, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Nhờ tái tạo tức thì, chị giữ được dáng ngực cân đối.

ThS.BS.CKI Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết gene BRCA1 và BRCA2 có nhiệm vụ sửa chữa DNA hư hỏng. Khi gene này đột biến, quá trình sửa chữa bị gián đoạn, khiến tế bào dễ phát triển thành ung thư. Phụ nữ mang đột biến BRCA1 và BRCA2 có nguy cơ cao mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Bác sĩ khuyến cáo nếu trong gia đình có từ hai người trở lên mắc ung thư vú hoặc buồng trứng, phụ nữ nên xét nghiệm di truyền BRCA1/2 để phát hiện sớm và có kế hoạch phòng ngừa. Phụ nữ trên 30 tuổi nên khám ngực định kỳ, siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh, nhất là khi có yếu tố nguy cơ.

Theo thống kê từ Globocan năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới, 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm. Tại Việt Nam, có khoảng 24.600 ca mới mắc và hơn 10.000 ca tử vong do loại ung thư này.

Bác sĩ khuyên phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh, nắm rõ dấu hiệu bệnh và kiểm tra định ký, giúp phát hiện sớm, tăng khả năng chữa khỏi ung thư vú.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi