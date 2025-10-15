Phẫu thuật '2 trong 1' chữa bệnh nam khoa

TP HCMAnh Cường, 27 tuổi, thường xuyên đau vùng kín nhiều năm, bác sĩ chẩn đoán giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên kèm cong dương vật, được phẫu thuật "2 trong 1" điều trị.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết anh Cường mắc hai bệnh lý song song, không liên quan đến nhau, trong đó giãn tĩnh mạch thừng tinh là nguyên nhân chính gây vô sinh. Bệnh làm tăng nhiệt độ bìu và ứ đọng chất độc hại, ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh, đồng thời gây suy giảm testosterone khiến người bệnh giảm ham muốn, năng lượng, khối lượng cơ bắp và sức khỏe tổng thể. Dương vật của người bệnh cong 45 độ (dưới 15 độ là cong sinh lý, trên 30 độ là bệnh lý cần phẫu thuật điều trị), không điều trị sẽ ảnh hưởng đời sống tình dục và tăng nguy cơ gãy khi quan hệ.

Xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận anh Cường chỉ còn một ít tinh trùng, được trữ đông để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Người bệnh được phẫu thuật "2 trong 1" điều trị cả hai bệnh lý trên, với mục tiêu giúp tinh hoàn sản xuất tinh trùng khỏe mạnh, cải thiện chức năng sản xuất testosterone, nâng cao chất lượng đời sống tình dục.

Êkíp rạch một đường nhỏ ở vùng bẹn, bóc tách tìm các tĩnh mạch thừng tinh bị giãn và thắt lại, bảo tồn động mạch tinh hoàn, ống dẫn tinh và mạch bạch huyết. Bác sĩ sau đó rạch một vòng tròn theo chu vi thân dương vật và bóc tách da sát góc, sử dụng các mũi khâu để kéo thẳng. Sau 120 phút, ca mổ thành công, anh Cường xuất viện sau một ngày. Một tuần sau mổ, anh hết đau. Bác sĩ cho biết sau 3-6 tháng, anh sẽ được xét nghiệm lại tinh dịch đồ, từ đó tư vấn các bước tiếp theo.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật "2 trong 1" cho anh Cường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giãn tĩnh mạch thừng tinh là một trong những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở nam giới. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, nhiều nam giới chỉ phát hiện khi đi khám vô sinh hoặc khám sức khỏe định kỳ. Một số trường hợp có thể có cảm giác nặng hoặc đau nhức ở bìu, sờ thấy khối mềm, ngoằn ngoèo, bìu sưng hoặc to, teo tinh hoàn.

Cong dương vật là tình trạng thường gặp ở nam giới. Nam giới bị cong sinh lý, không ảnh hưởng đến khả năng cương cứng hoặc xuất tinh thì không cần điều trị. Trường hợp nặng như anh Cường hoặc cong do bệnh lý Peyronie (cong do sự hình thành các mảng xơ vữa, sẹo dưới da) cần can thiệp để tránh biến chứng.

Bác sĩ Huy khuyến cáo nam giới khi có bất kỳ biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục, dù không gây đau hoặc đau nhẹ, vẫn cần đi khám để được tư vấn phù hợp.

Đình Lâm

* Tên người bệnh đã được thay đổi