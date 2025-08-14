Teo tinh hoàn do giãn tĩnh mạch thừng tinh

TP HCMAnh Kiên, 32 tuổi, bị teo tinh hoàn, đi khám phát hiện giãn tĩnh mạch thừng tinh độ ba ở cả hai bên.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 3 là tình trạng giãn các đám rối tĩnh mạch sinh tinh và tĩnh mạch thừng tinh nằm phía trên tinh hoàn, gây ứ trệ máu, tăng nhiệt độ ở vùng kín dẫn đến hủy hoại tinh trùng, tinh hoàn teo nhỏ. Tinh hoàn anh Kiên teo nhỏ còn 1/2 so với bình thường, bên phải bắt đầu có dấu hiệu tổn thương.

Các bác sĩ vi phẫu thắt các tĩnh mạch suy giãn nhằm chuyển dòng máu đến các tĩnh mạch còn tốt, cải thiện máu nuôi tinh hoàn, hồi phục khả năng sinh tinh. Êkíp sử dụng keo sinh học dán bề mặt vết mổ giúp người bệnh có thể tắm rửa và sinh hoạt bình thường.

Tái khám sau 5 ngày ghi nhận anh Kiên hồi phục tốt. Anh từng bệnh quai bị cũng có thể gây biến chứng teo tinh hoàn nhưng không có phương pháp điều trị, bác sĩ hướng dẫn theo dõi sự thay đổi ở vùng kín. Trường hợp bị teo nhỏ, đau nhức hoặc vợ chồng một năm không thể thụ thai nên đến bệnh viện khám và điều trị. Nếu biến chứng không có tinh trùng, anh có thể thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản giúp có con của chính mình.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Theo bác sĩ Thiện, giãn tĩnh mạch thừng tinh là bệnh lý khá thường gặp ở khoảng 15-17% nam giới. Bệnh ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng khiến nam giới chủ quan hoặc ngại đến bệnh viện. Phần lớn người bệnh được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn như sờ thấy các búi tĩnh mạch giãn ở bìu, đau tinh hoàn hoặc kích thước vùng kín teo nhỏ. Bệnh có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý sinh dục của nam giới, giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ vô sinh.

Một số trường hợp nam giới có thể bị giãn tĩnh mạch thừng tinh chồng chéo với các tình trạng khác như tắc ống dẫn tinh, viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục, tiền sử mắc bệnh quai bị hoặc các đột biến di truyền... cần được thăm khám toàn diện và phối hợp điều trị bằng nhiều phương pháp.

Để phòng bệnh, nam giới nên duy trì cân nặng hợp lý, tránh đứng hoặc ngồi quá lâu, mặc quần áo rộng rãi và tập thể dục đều đặn. Một số bài tập tăng cường sức khỏe cơ chân như nâng cao chân, nhón chân, đi bộ có thể cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa sự hình thành các búi giãn tĩnh mạch mới. Nam giới nên ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung rau củ quả giàu thành phần flavonoid thúc đẩy lưu thông máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Nếu nhận thấy bất thường ở hệ cơ quan sinh dục nên đến bệnh viện khám và điều trị sớm.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi