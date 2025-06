Chỉnh thẳng dương vật bị cong bẩm sinh

TP HCMAnh Thái, 22 tuổi, bẩm sinh dương vật cong sang trái và xoay xuống dưới tạo thành hình xoắn ốc, được phẫu thuật chỉnh thẳng.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết dương vật của người bệnh cong 35 độ sang trái, đồng thời bị xoay trục dạng xoắn, trong khi bình thường khi cương sẽ có trục thẳng.

Êkíp phẫu thuật chỉnh thẳng lại dương vật cho bệnh nhân, khâu tạo hình thể hang, loại bỏ mô gây hạn chế cương dương. Bệnh nhân xuất viện trong ngày, được bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh, chăm sóc vết mổ, hạn chế hoạt động mạnh, đồng thời kiêng quan hệ và thủ dâm ít nhất hai tháng. Khi có các dấu hiệu đau nhiều, sưng đỏ, chảy máu bất thường, sốt, khó đi tiểu... cần đến viện khám.

Bác sĩ Huy phẫu thuật chỉnh cong dương vật cho anh Thái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cong dương vật là bệnh lý thường gặp ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, bệnh lý xơ cứng thể hang, rối loạn tự miễn, chấn thương, thủ dâm nhiều, quan hệ quá mức, một số loại thuốc điều trị bệnh hoặc biến chứng của bệnh tim mạch, đái tháo đường... Biểu hiện là có khối chai cứng ở thân dương vật, hình dạng khi cương bị cong lên xuống hoặc lệch trái phải (thường gặp nhất là cong lên), rút ngắn chiều dài hoặc đường kính.

Trường hợp bệnh nhẹ có thể khỏi mà không cần can thiệp hoặc điều trị bằng các loại thuốc kháng viêm corticoid và vitamin E, kết hợp giảm đau nếu cần. Trường hợp nặng nếu không điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục, lâu ngày dẫn tới rối loạn cương dương, ảnh hưởng tiểu tiện, tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu. Trường hợp bẩm sinh như anh Thái là do sự phát triển không đồng đều của các cấu trúc bên trong từ khi sinh ra. Tuy nhiên nên đợi cho dương vật phát triển hoàn thiện về chiều dài, thường sau 18 tuổi, mới can thiệp điều trị.

Bác sĩ Quang Huy khuyến cáo để hạn chế nguy cơ, nam giới nên mặc quần rộng, thoáng, thủ dâm và quan hệ vừa phải, nhẹ nhàng. Tránh chất kích thích, rượu bia, thuốc lá để hạn chế hình thành xơ trong thể hang. Duy trì lối sống lành mạnh, tập thể thao thường xuyên. Khi thấy khó chịu lúc đi tiểu và quan hệ, cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi