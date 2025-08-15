Phát hiện ung thư phổi khi đã di căn não

TP HCMChị Ngọc, 45 tuổi, hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt hai tháng, bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi di căn não và nhiều cơ quan.

Những triệu chứng ban đầu giống như khô mắt, rối loạn tiền đình, tiền mãn kinh song chị Ngọc uống thuốc không bớt. Bác sĩ một bệnh viện phát hiện tràn dịch màng phổi, sinh thiết xác định ung thư phổi giai đoạn 4, tế bào ác tính đã di căn đến não, xương, hạch trung thất, hạch thượng đòn.

Chị Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng mắt mờ, nói khó, phù tay trái, khó thở. ThS.BS Ngô Tuấn Phúc, khoa Ung bướu, cho biết u di căn ở não phát triển nhanh gây phù não xung quanh, choán chỗ rải rác ở hai bán cầu và tiểu não, chèn ép não thất bên trái khiến người bệnh gặp các triệu chứng trên.

Khối u di căn não (khoảng đỏ) gây phù nề vùng não xung quanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ hội chẩn xác định người bệnh bị tăng áp lực nội sọ nặng nên không thể xạ trị não ngay. Êkíp chỉ định điều trị nội khoa để giảm phù não, sinh thiết hạch cổ phải và giải trình tự gene. Kết quả cho thấy chị Ngọc có đột biến gene ALK và TP53.

Theo bác sĩ Phúc, đột biến gene ALK chiếm 4,4-6,7% trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ, thường được phát hiện khi ung thư di căn não hoặc khi bệnh tiến triển. Đột biến gene TP53 phổ biến hơn, thường có tiên lượng xấu, đáp ứng kém với điều trị. Bác sĩ cho chị Ngọc dùng thuốc nhắm trúng đích đặc hiệu với đột biến ALK nhằm ngăn hoạt động của đột biến gene giúp kiểm soát các triệu chứng trên, làm chậm tiến triển bệnh, đồng thời kéo dài thời gian sống.

Sau hơn 17 tháng điều trị, sức khỏe chị ổn định, tiếp tục uống thuốc và tái khám định kỳ.

Bác sĩ Phúc tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư phổi có khả năng di căn cao, trong đó não là một trong những cơ quan thường bị ảnh hưởng, bên cạnh xương, gan, tuyến thượng thận và hạch. Tế bào ung thư có thể xâm nhập vào mạch máu hoặc hệ bạch huyết, đi đến não và vượt qua hàng rào máu não để hình thành các khối u thứ phát.

Tùy vào số lượng, vị trí, kích thước khối u trong não, triệu chứng ung thư phổi di căn não có thể khác nhau. Một số triệu chứng thường gặp gồm đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, giảm trí nhớ, mất tập trung, rối loạn vận động, yếu liệt tay chân, rối loạn ngôn ngữ, thay đổi hành vi.

Các phương pháp điều trị ung thư phổi di căn não gồm xạ trị, thuốc nhắm trúng đích, hóa trị, liệu pháp miễn dịch. Trong đó, xạ trị sử dụng chùm tia xạ được hướng dẫn để tiêu diệt các tế bào ung thư trong não. Người bệnh ung thư phổi có thể được chỉ định một hoặc kết hợp nhiều phương pháp điều trị cùng lúc nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Ung thư phổi thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu và phần lớn được phát hiện khi đã di căn. Tầm soát định kỳ bằng chụp CT liều thấp góp phần phát hiện bệnh sớm, tăng cơ hội điều trị khỏi, cải thiện chất lượng sống.

Bác sĩ Phúc khuyên người có nguy cơ cao như từ 50 đến 80 tuổi, tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, phơi nhiễm chất độc (amiăng, khí độc công nghiệp), có người thân mắc ung thư phổi, nên tầm soát ung thư phổi định kỳ. Bệnh nhân đã điều trị cần tái khám đúng lịch và đến bệnh viện ngay khi có triệu chứng bất thường như đau đầu, nhìn mờ, chóng mặt, yếu tay chân... để được kiểm tra, can thiệp sớm.

Bảo Trâm