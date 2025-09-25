Phát hiện ung thư da từ nốt ruồi bất thường ở mũi

TP HCMBà Hằng, 57 tuổi, xuất hiện nốt đen ở góc trái mũi và kích thước tăng dần, bác sĩ chẩn đoán ung thư da.

Khi bà Hằng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, nốt đen ở mũi kích thước khoảng 5x5 mm, không đau nhưng gây khó chịu. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc ung thư da biểu mô tế bào đáy.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết ung thư da vùng mũi thường bị bỏ sót do dễ nhầm với nốt ruồi lành tính. U ở góc mũi trái bà Hằng, gần khóe mắt, nếu không điều trị sẽ lan rộng, ăn sâu và có thể xâm lấn sát mắt, lúc đó phẫu thuật phức tạp hơn, nguy cơ biến dạng khuôn mặt.

Bác sĩ phẫu thuật cắt rộng vùng tổn thương, xét nghiệm tức thì kết quả âm tính, khẳng định rìa diện cắt đã sạch tế bào ung thư. Phần khuyết da sau khi bóc tách được tái tạo bằng kỹ thuật xoay vạt, vừa che phủ thương tổn vừa giữ được yếu tố thẩm mỹ. Sau 30 phút phẫu thuật, tế bào ung thư được loại bỏ. Bác sĩ Huân đánh giá tỷ lệ tái phát thấp, mắt trái và khuôn mặt người bệnh không bị ảnh hưởng. Bà Hằng xuất viện một ngày sau mổ.

Bác sĩ Huân (giữa) và êkíp phẫu thuật chữa ung thư da cho bệnh nhân Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư da biểu mô tế bào đáy thường tiến triển chậm, ít di căn. Khi nốt ruồi hoặc sang thương da thay đổi bất thường như lớn nhanh, sẫm màu, loét lâu lành, người bệnh cần đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Ung thư da có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, nhất là sau 50. Bệnh được chia làm ba loại là ung thư biểu mô tế bào đáy (chiếm 70-80%), biểu mô tế bào vảy (20%) và hắc tố (các nốt ruồi ác tính khoảng 5%). Trong đó, ung thư hắc tố nguy hiểm nhất. Hầu hết người bệnh ung thư da tử vong là do ung thư hắc tố da. Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam thêm 200 ca ung thư hắc tố da, 122 người tử vong do bệnh này.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi