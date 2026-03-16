Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung dù không triệu chứng

TP HCMChị Hồng, 46 tuổi, xét nghiệm HPV dương tính theo dõi định kỳ, nay sinh thiết xác định ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm.

Chị Hồng không đau bụng hay ra huyết âm đạo (dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung). Trước đó chị hai lần xét nghiệm HPV dương tính, được bác sĩ khuyến cáo theo dõi định kỳ.

Lần này, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định soi cổ tử cung bẩm sinh thiết vị trí nghi ngờ, nạo kênh cổ tử cung. Kết quả xác định chị mắc ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung giai đoạn IA1 - giai đoạn sớm của ung thư cổ tử cung.

Theo bác sĩ Nhi, ở giai đoạn này, một số trường hợp có thể điều trị bằng các phương pháp bảo tồn tử cung. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã sinh hai con, nang lạc nội mạc buồng trứng phải kích thước 23x32 mm, bác sĩ tư vấn phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và phần phụ phải (gồm buồng trứng và vòi trứng phải) nhằm điều trị ung thư triệt để. Buồng trứng trái được giữ lại để duy trì chức năng nội tiết, tránh tình trạng mãn kinh sớm.

Thông thường trường hợp như chị Hồng có thể phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, chị từng mổ lấy thai hai lần nên vùng chậu có nguy cơ dính, việc bóc tách cấu trúc quanh tử cung cần thực hiện tỉ mỉ đồng thời bảo tồn buồng trứng còn lại. Êkíp phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi để hỗ trợ thao tác chính xác, hạn chế tổn thương mô lành, kiểm soát chảy máu.

Bác sĩ Nhi (ngồi) điều khiển robot Da Vinci Xi phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, các bệnh phẩm được bác sĩ Nhi lấy ra ngoài qua ngả âm đạo. Chị Hồng ít đau sau mổ, có thể tự ngồi dậy, ăn uống, xuất viện.

Bác sĩ Nhi cho biết hiện phẫu thuật robot được ứng dụng trong nhiều can thiệp phụ khoa gồm cắt tử cung, buồng trứng hay tái tạo sàn chậu phức tạp. So với mổ mở kinh điển, phẫu thuật robot Da Vinci Xi ít xâm lấn, vết mổ nhỏ giúp giảm nguy cơ truyền máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và nhanh hồi phục.

Chị Hồng hồi phục nhanh sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKII Phan Thế Thi, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh được phát hiện ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm như IA1, tiên lượng thường tốt. Nhiều trường hợp chỉ cần phẫu thuật, không phải điều trị bổ sung. Tuy nhiên, hướng điều trị tiếp theo sẽ dựa trên kết quả giải phẫu bệnh sau mổ.

Ung thư cổ tử cung có thể được phát hiện sớm nhờ phương pháp tầm soát như xét nghiệm HPV, Pap smear và soi cổ tử cung. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt từ sau 30 tuổi hoặc khi có kết quả HPV dương tính. Chủ động tầm soát giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm, từ đó có thể điều trị triệt căn.

Minh Tâm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi