Phát hiện nang giáp lưỡi bẩm sinh ở tuổi U50

TP HCMÔng Mỹ, 47 tuổi, có khối tròn mềm ở cổ nhiều năm trước, nay sưng đau và nuốt vướng, bác sĩ chẩn đoán nang giáp lưỡi bẩm sinh.

Kết quả kiểm tra của ông Mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy nang nằm ở đường giữa cổ, kích thước khoảng 5 cm, ranh giới rõ, mềm và không đau và di động theo nhịp nuốt - đặc điểm điển hình của nang giáp lưỡi. Siêu âm ghi nhận tuyến giáp và các tuyến nước bọt lớn bình thường, không hạch cổ bệnh lý, nang có thành dày, chứa dịch, không tăng sinh mạch máu.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết nang của ông Mỹ là nang giáp lưỡi - bệnh lý bẩm sinh hình thành do ống giáp - lưỡi không thoái triển hoàn toàn trong quá trình phát triển phôi thai. Bình thường, tuyến giáp hình thành ở đáy lưỡi và di chuyển xuống vị trí cổ trước khi sinh, và ống giáp - lưỡi sẽ biến mất. Nếu ống còn sót lại, dịch tích tụ theo thời gian tạo thành nang. Đa phần người bệnh đi khám khi nang lớn, gây viêm, khó chịu.

Theo bác sĩ Tấn, nang giáp lưỡi chủ yếu lành tính, tuy nhiên nếu không được điều trị có thể gây biến chứng viêm tái phát nhiều lần, gây sưng đỏ, đau, sốt, vỡ nang tạo đường rò, chảy dịch mủ và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nang tồn tại lâu ngày còn ảnh hưởng thẩm mỹ vùng cổ, phẫu thuật sau này phức tạp hơn, kéo dài thời gian mổ, tăng rủi ro.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt nang theo kỹ thuật Sistrunk để loại bỏ nang và lấy toàn bộ phần ống giáp - lưỡi, xương móng, phòng ngừa bệnh tái phát. Sau 90 phút, ca mổ thành công, giảm nguy cơ tái phát cho người bệnh. Hậu phẫu, người bệnh hồi phục nhanh, vết mổ khô, không biến chứng, hết nuốt vướng.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt nang giáp lưỡi cho ông Mỹ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nang giáp lưỡi thường tròn, mềm, tăng kích thước chậm, không đau. Do không gây khó chịu rõ rệt nên người bệnh không biết để kiểm tra, chỉ phát hiện khi nang lớn hoặc viêm nhiễm. Bác sĩ Tấn khuyến cáo, khi phát hiện bất thường vùng cổ, người bệnh nên đến bệnh viện khám, có thể được chỉ định siêu âm hoặc các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết để xác định chính xác.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi