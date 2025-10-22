Nang giáp 40 năm to bằng quả cam

TP HCMÔng Nghề, 71 tuổi, bị nang giáp 40 năm, nay tổn thương khoảng 7 cm to bằng quả cam, được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ.

Vùng cổ của ông gần đây phình to nhanh gây đau vùng mang tai, nuốt vướng, giọng khàn nhẹ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả siêu âm tuyến giáp cho thấy thùy trái tuyến giáp có nang lớn kích thước 74x52x77 mm (thể tích khoảng 155 ml), chứa dịch lợn cợn và máu cục chiếm gần trọn thùy (dấu hiệu xuất huyết trong nang), thùy phải có vài nhân nhỏ lành tính.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết đây là nang giáp lành tính, thường lớn dần sau một thời gian dài. Tổn thương của ông Nghề chủ yếu dạng dịch, đã chèn ép mô xung quanh, đẩy lệch khí quản sang phải. Sau khi hội chẩn, êkíp chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, giảm triệu chứng khó chịu của bệnh nhân.

Bác sĩ Huân (giữa) và êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân Nghề. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thùy trái tuyến giáp phình to chiếm gần toàn bộ vùng cổ, bác sĩ Huân dùng dao siêu âm cắt toàn bộ tuyến giáp, bảo tồn tuyến cận giáp và thần kinh hồi thanh quản hai bên.

Sau phẫu thuật, ông Nghề tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định. Vết mổ khô, không khàn tiếng hay tê tay chân, chỉ số hormone tuyến cận giáp trong giới hạn bình thường. Ông cần uống thuốc thay thế hormone tuyến giáp hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ.

Ông Nghề sau phẫu thuật cắt tuyến giáp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Huân lưu ý không phải nang giáp nào cũng cần mổ. Khi nang giáp to gây khó chịu hoặc kèm theo xuất huyết hoặc chèn ép gây khó chịu, hay có nghi ngờ ác tính, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật.

Người có biểu hiện bất thường như cổ to nhanh, nuốt nghẹn, cảm giác tức nặng vùng cổ nên đi khám để được kiểm tra, tìm nguyên nhân. Phát hiện sớm nang có thể điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật đúng thời điểm, ít biến chứng.

Minh Tâm