Ổ nấm trong xoang khiến người đàn ông đau đầu dữ dội

Bệnh nhân bị đau đầu dữ dội, bác sĩ phát hiện bên trong xoang bướm có nhiều dịch mủ và mô nấm đang lan rộng.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng (Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) cho biết, anh Ngô Hữu Toàn (39 tuổi, tỉnh Tiền Giang) thăm khám ngày 17/2 không còn tình trạng viêm mủ và nấm sau hai tuần phẫu thuật. Hình ảnh nội soi ghi nhận xoang bướm đã thông thoáng.

Trước Tết, anh bị sốt cao kèm đau đầu không rõ nguyên nhân. Sau hai tuần không khỏi, anh tới bệnh viện địa phương thăm khám, được chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Bệnh cải thiện đáng kể sau khi điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, chỉ ba tuần sau, triệu chứng đau đầu trở lại. Đau trở nặng về đêm khiến anh không thể nào chợp mắt. Lo lắng bệnh nặng nên anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thăm khám ngày 1/2.

Theo bác sĩ Hằng, đau đầu dữ dội không phải là triệu chứng đặc hiệu riêng của một loại bệnh lý nào nhưng bệnh thần kinh và viêm xoang được nghi ngờ nhiều hơn. Kết quả chụp CT não xoang của bệnh nhân nghi nấm bên trong lòng xoang bướm gần với lỗ thông.

Bác sĩ Hằng cho biết, với tình trạng viêm xoang bướm nặng nghi nấm, điều trị nội khoa kém hiệu quả nên bệnh nhân cần phẫu thuật ngay. Nếu chậm trễ, nhiễm trùng xoang lan rộng, xâm lấn lên các tổ chức nội sọ gây biến chứng viêm màng não, viêm dây thần kinh rất nguy hiểm.

Thông qua phẫu thuật nội soi, bác sĩ mở xoang bướm bên phải. Trong lòng xoang có một khối màu nâu với nhiều mủ bao quanh. Bác sĩ lấy sạch mô nghi nấm và bơm rửa hút sạch nhầy mủ. Sau phẫu thuật hai ngày, bệnh nhân bình phục, được xuất viện về nhà.

"Viêm xoang nặng dẫn đến nhiễm trùng huyết, sốt cao khiến bệnh nhân đau đầu dữ dội. Do không tìm ra nguyên nhân gốc rễ nên trước đó bệnh nhân chỉ được điều trị nhiễm trùng huyết mà chưa xử trí nhiễm trùng xoang khiến bệnh diễn tiến nặng, đau đầu tái phát dữ dội", bác sĩ Hằng chia sẻ.

Các bác sĩ Tai Mũi Họng phẫu thuật nội soi mở xoang, làm sạch nấm. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Hằng cho biết, mặc dù đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của viêm xoang nhưng không điển hình nên khó nhận biết ngay. Đau đầu cũng có thể do bệnh lý thần kinh, nhưng cũng có thể là sốt cao do nhiễm trùng... Nếu không có tiền sử bệnh xoang từ trước, ít người bệnh ngờ rằng đau đầu dữ dội là do viêm xoang, dẫn đến chủ quan, chậm trễ điều trị.

Khi đau đầu tăng nặng, kèm sốt cao, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa tai mũi họng và thần kinh thăm khám. Bác sĩ Hằng chia sẻ thêm, viêm xoang bướm đơn độc là một bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 2,7-3% trong tất cả các bệnh nhiễm trùng xoang. Bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm tiềm ẩn như tổn thương dây thần kinh sọ, áp xe não, viêm màng não và biến chứng hiếm gặp nhiễm trùng huyết.

Nguyên Phương

* Tên bệnh nhân đã thay đổi.