Ở lại Việt Nam chữa ung thư hạch

Hà NộiÔng Peter Seth Baker, 59 tuổi, phát hiện ung thư hạch giai đoạn cuối, chọn ở lại Việt Nam điều trị thay vì về nước.

Ông Peter nổi hạch ở nách trái, nghĩ do cảm cúm nên không đi khám. Gần đây, hạch sưng đau lan ra cánh tay gây yếu tay, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chụp CT phát hiện ba khối u kích thước khoảng 4x7 cm ở hố nách trái. Sinh thiết, xét nghiệm hóa mô miễn dịch cho thấy u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa - một dạng ung thư hạch, dương tính với thụ thể CD20.

BS.CKII Nguyễn Thành Trung, Khoa Ung bướu, cho biết bệnh của ông Peter đã tiến triển đến giai đoạn 4 với nhiều hạch di căn. Người bệnh được tư vấn điều trị theo phác đồ R-CHOP, kết hợp thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc hóa trị.

"Tôi nhận thấy phác đồ điều trị u lympho ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn như tại Anh nên quyết định ở lại chữa bệnh," ông Peter nói. Ba tháng trước, anh ruột của ông cũng được phẫu thuật túi thừa thực quản thành công tại đây.

Tổ chức u lympho lớn tại hố nách trái người bệnh trên phim chụp PET/CT. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khác với đa số ung thư giai đoạn 4 chỉ có thể điều trị kiểm soát bệnh, người bệnh u lympho không Hodgkin giai đoạn muộn vẫn có cơ hội chữa khỏi nếu đáp ứng tốt phác đồ, theo bác sĩ Trung. Ông Peter dương tính thụ thể CD20, có tiên lượng tốt hơn do đáp ứng với liệu pháp miễn dịch nhắm đích. Kháng thể đơn dòng này bám vào protein CD20 trên tế bào ung thư để đánh dấu, giúp hệ miễn dịch nhận diện, tiêu diệt chúng.

Ba tuần một lần, ông Peter nhập viện trong ngày để điều trị. Bác sĩ truyền thuốc qua đường tĩnh mạch trong chu kỳ đầu tiên, tiêm dưới da vào các chu kỳ tiếp theo. Cùng ngày, ba loại thuốc hóa trị được truyền lần lượt góp phần tăng tỷ lệ đáp ứng, giảm kháng thuốc cũng như nguy cơ tái phát. Bác sĩ theo dõi đến cuối ngày, người bệnh không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, được xuất viện.

Trong thời gian điều trị, ông Peter đi làm bình thường nhưng ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn. Mỗi tháng ông đến bệnh viện một ngày. "Tác dụng phụ của hóa trị được các bác sĩ kiểm soát tốt bằng thuốc nên gần như sinh hoạt của tôi không bị ảnh hưởng", ông Peter nói.

Sau ba chu kỳ, người bệnh hết đau hố nách, cải thiện sức và lực trương cánh tay. Phim chụp PET/CT cho thấy các tổn thương hạch di căn biến mất. Hạch nách trái thu nhỏ nhưng vẫn còn ngấm thuốc, sẽ được theo dõi sau ba chu kỳ nữa. Theo bác sĩ Trung, nếu u tiêu biến người bệnh sẽ khỏi. Trường hợp còn u, bác sĩ chỉ định xạ trị bổ trợ.

Bác sĩ Trung khám cho ông Peter Seth Baker. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trung, R-CHOP là phác đồ điều trị hiệu quả u lympho không Hodgkin dương tính CD20. Tuy nhiên, một số quốc gia có thu nhập thấp hoặc các bệnh viện không có điều kiện nhập kháng thể đơn dòng Rituximab, người bệnh chỉ được điều trị bằng phác đồ hóa trị đơn thuần (CHOP), hiệu quả thấp hơn rõ rệt. Tại Việt Nam, kháng thể đơn dòng Rituximab đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong điều trị u lympho không Hodgkin dương tính CD20, được bảo hiểm y tế chi trả. Nhờ đó, nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận phác đồ R-CHOP tương đương với tiêu chuẩn quốc tế tại các quốc gia phát triển.

Globocan năm 2022 ghi nhận hơn 3.500 ca mắc mới u lympho không Hodgkin tại Việt Nam. U lympho không Hodgkin là bệnh tiến triển âm thầm, các triệu chứng ban đầu thường nhẹ, không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường nên hay bị bỏ qua, khi được chẩn đoán thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ khuyên người bị nổi hạch dù không đau, sốt không rõ nguyên nhân, sụt cân, mệt mỏi, ra mồ hôi đêm nên tới bệnh viện đa chuyên khoa để được khám kỹ, xét nghiệm chuyên sâu và điều trị bằng phác đồ phù hợp.

Thanh Long