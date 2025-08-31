Ai nguy cơ cao mắc u lympho Hodgkin?

Người thân của tôi mắc u lympho Hodgkin. Đây là bệnh gì, ai có nguy cơ cao mắc loại u này? (Hoàng Hà, TP HCM)

Trả lời

U lympho Hodgkin là một loại ung thư ảnh hưởng đến hệ bạch huyết, xảy ra do sự biến đổi bất thường trong DNA của tế bào bạch cầu (tế bào lympho). Các tế bào lympho bất thường phát triển mất kiểm soát, tạo thành các tổ chức tế bào lympho ung thư, tập trung trong các hạch bạch huyết của cơ thể.

U lympho Hodgkin có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp ở hai giai đoạn là 15-39 và trên 55 tuổi. Hầu hết các đột biến gene gây ra u lympho Hodgkin xảy ra tự phát, không xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm người từng nhiễm virus HIV, virus Epstein-Barr gây bệnh bạch cầu đơn nhân, virus Kaposi sarcoma làm suy giảm miễn dịch.

Người có tiền sử gia đình mắc u lympho, hệ miễn dịch suy yếu do các bệnh lý hoặc phương pháp điều trị y tế khác, mắc ung thư phải hóa trị, xạ trị, ghép tạng và đang sử dụng thuốc chống đào thải, có khả năng mắc loại ung thư này cao hơn. Người mắc bệnh tự miễn cũng có nguy cơ mắc u lympho Hodgkin cao hơn.

Triệu chứng u lympho Hodgkin bao gồm sưng các hạch bạch huyết ở cổ, nách hoặc bẹn; mệt mỏi dai dẳng; sốt trên 39,5 độ C trong hơn hai ngày hoặc tái phát liên tục; đổ mồ hôi đêm; khó thở; giảm cân không chủ đích.

Bạn thuộc nhóm nguy cơ cao do có người thân mắc u lympho Hodgkin nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư theo chỉ định của bác sĩ. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường kể trên, bạn cần sớm đến bệnh viện để được làm các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị. Bệnh u lympho Hodgkin có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu, chụp cắt lớp CT và sinh thiết tổn thương làm nghiệm mô bệnh học.

Một bệnh nhân tầm soát ung thư trên máy CT Somatom Force VB30. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào chẩn đoán và giai đoạn bệnh, bác sĩ có thể sử dụng nhiều phương pháp để điều trị khác nhau như hóa trị, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hoặc ghép tủy.... U lympho Hodgkin được điều trị sớm, kịp thời, khả năng khỏi bệnh cao hơn.

ThS.BS Nguyễn Thành Trung

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội