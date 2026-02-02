Nuốt nghẹn có phải dấu hiệu ung thư thực quản?

Tôi hay mệt mỏi, chán ăn, nuốt nghẹn và có cảm giác vướng ở cổ họng. Đây có phải là dấu hiệu cảnh báo ung thư thực quản? (Minh Hoàng, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nuốt nghẹn thường gặp do ăn uống, nhất là sau khi bị sặc hoặc nghẹn do nhai không kỹ hoặc uống nước quá nhanh. Tuy nhiên, nếu nuốt nghẹn xảy ra thường xuyên không rõ nguyên nhân, có xu hướng chuyển nặng hoặc đi kèm các triệu chứng đau tức ngực, đau âm ỉ ở cổ họng, chán ăn, mệt mỏi, sụt cân... có thể là dấu hiệu của các bệnh lý thực quản, trong đó có ung thư thực quản.

Khối u phát triển trong thực quản sẽ chèn ép vào lòng thực quản. Khối u càng lớn mức độ chèn ép càng cao đồng thời gây kích thích trực tiếp lên thực quản, khiến bệnh nhân luôn có cảm giác vướng víu, khó nuốt.

Bác sĩ Vĩnh tư vấn dấu hiệu ung thư thực quản cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với những biểu hiện mà bạn cung cấp, có thể nguyên nhân không chỉ đơn giản do thói quen ăn uống. Bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa hoặc lồng ngực để kiểm tra thực quản. Nếu nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định tầm soát ung thư thực quản. Hiện có rất nhiều phương pháp tầm soát như nội soi thực quản, chụp CT, MRI, sinh thiết... giúp phát hiện sớm, chính xác vị trí, tính chất khối u.

Ung thư thực quản ở giai đoạn đầu thường tiến triển thầm lặng, với các triệu chứng dễ nhầm lẫn khiến người bệnh bỏ qua. Do đó, khi thấy có các biểu hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh, nâng cao cơ hội chữa khỏi. Nhóm nguy cơ cao như nghiện thuốc lá, uống nhiều rượu bia, người bị trào ngược dạ dày thực quản mạn tính... nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh

Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM