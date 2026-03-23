Nước cờ sai khi tôi mua chung cư 5 tỷ thay vì nhà mặt đất

Muốn đổi sang căn hộ ba phòng ngủ, tôi phải bỏ thêm 1 tỷ đồng, trong khi người bạn mua nhà mặt đất chỉ tốn 300 triệu để chồng tầng.

Tôi từng rất tin vào lựa chọn của mình khi mua một căn chung cư ở Hà Nội với giá 5 tỷ đồng, hai phòng ngủ, khu vực khá trung tâm. Khi đó, tôi nghĩ đơn giản chung cư là phương án an toàn, tiện nghi, không phải lo xây dựng hay sửa chữa lặt vặt. Cũng với số tiền ấy, một người bạn của tôi khi ấy lại mua nhà mặt đất trong ngõ rộng 4 mét, có ba phòng ngủ, ở xa hơn khu tôi một chút. Tôi từng nghĩ: "Ở xa thế, bất tiện đủ đường, sao không chọn chung cư cho sướng?".

Nhưng chỉ vài năm sau, tôi bắt đầu thấy quyết định của mình không còn "đúng" nữa. Gia đình tôi có thêm thành viên. Hai phòng ngủ trở nên chật chội. Tôi bắt đầu tính đến chuyện chuyển sang căn hộ ba phòng ngủ. Đi xem vài nơi, tôi mới "ngã ngửa": muốn chuyển nhà, tôi phải bỏ thêm khoảng 1 tỷ đồng, chưa kể chi phí chuyển nhà, nội thất, và những phiền toái đi kèm.

Trong khi đó, bạn tôi chỉ mất khoảng 300 triệu để nâng thêm một tầng. Có thêm một phòng, thêm cả một nhà kho nhỏ. Không gian sống rộng rãi hẳn ra mà không cần rời đi đâu cả. Lúc đó, tôi mới thấy tiếc vì lựa chọn năm xưa.

Không chỉ thế, sống lâu ở chung cư, tôi dần nhận ra những điều mà trước đây mình không tính tới. Sống tập thể nghĩa là gần như không có nhiều không gian riêng tư. Nhà tôi có chuyện gì, dù nhỏ, hàng xóm cũng dễ biết. Con cái tôi đôi khi chỉ cần vô tình không chào hỏi người lớn trong thang máy là có thể bị "để ý", thậm chí bị nói lại sau lưng.

Thang máy là thứ tôi từng nghĩ tiện lợi nhưng cũng trở thành nơi dễ va chạm nhất. Có những hôm tôi xếp hàng chờ rất đàng hoàng, nhưng người khác vừa đến đã chen ngang. Có lúc, tôi phải đi chung với những người ăn mặc xuề xòa, hút thuốc, mùi rượu bia nồng nặc, cảm giác thực sự khó chịu.

Rồi chuyện gửi xe dưới tầng hầm, ngày nào cũng lặp lại. Đi đâu về cũng phải vòng xuống, rồi lại đi bộ lên. Có hôm mang đồ nặng, đi một quãng khá xa mới tới thang máy. Đang xuống lấy xe mà chợt nhớ quên đồ trên nhà, tôi lại phải quay lên. Đó là những điều chỉ những ai sống chung cư mới hiểu.

Chưa kể, ngày nào tôi cũng bị tra tấn bởi những âm thanh như: tiếng trẻ con chạy nhảy ngoài hành lang, tiếng khoan đục bất chợt từ nhà bên cạnh, hay cảnh nước từ tầng trên thấm xuống mà nhắc mãi họ vẫn chưa sửa... Những điều nhỏ nhặt ấy, ngày này qua ngày khác, tích lại thành sự mệt mỏi.

Nhìn lại bạn mình sống trong căn nhà mặt đất, tôi thấy một sự khác biệt rõ ràng. Họ chủ động hơn với không gian sống, ít bị ảnh hưởng bởi người khác, và đặc biệt là có thể thay đổi ngôi nhà theo nhu cầu của mình.

Tôi không phủ nhận chung cư có những điểm tốt. Nhưng với trải nghiệm của tôi, sự tiện lợi ban đầu không bù được những bất tiện lâu dài. Thế nên, nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc mua nhà mặt đất thay vì chung cư.

Quang Anh Lumia