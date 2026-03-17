Quyết định đáng giá khi tôi bán nhà mặt đất 3,2 tỷ mua hai căn chung cư

Bỏ ngoài tai những lời khuyên can, tôi quyết bán nhà mặt đất 3,2 tỷ, bỏ thêm 400 triệu mua hai căn chung cư rồi đưa cả nhà lên đó.

Tôi từng đưa ra một quyết định bị chỉ trích khá nhiều, đó là bán căn nhà ba tầng mặt đất, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ để chuyển lên sống ở chung cư. Không chỉ vậy, tôi còn mua liền hai căn hộ nằm cạnh nhau - một căn cho bố mẹ, một căn cho vợ chồng và các con tôi.

Trước đó, gia đình tôi sống nhiều năm trong căn nhà rộng khoảng 40 m2, nằm trong một con ngõ nhỏ ở nội thành Hà Nội. Nhà xây đã lâu, không gian chật chội. Những ngày mưa, tường và nền nhà thường ẩm thấp, còn ngày nắng thì bụi từ ngoài ngõ bay vào. Ôtô không thể vào tận nhà, bãi gửi xe ở cách cả cây số, khá bất tiện, nên tôi chẳng dám mua xe. Nhiều khi có việc cần chở người già hay con nhỏ đi đâu, tôi lại phải gọi taxi.

Khi hai con tôi bắt đầu lớn hơn, căn nhà ngày càng trở nên chật chội. Ba thế hệ sinh hoạt chung trong diện tích nhỏ khiến nhiều thứ không còn thoải mái như trước. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, cần sự yên tĩnh và không gian riêng. Trong khi đó, gia đình trẻ như vợ chồng tôi lại có nhịp sinh hoạt khác, nhất là khi các con ngày càng hiếu động.

Sau một thời gian cân nhắc, năm 2018, tôi quyết định bán căn nhà đang ở với giá khoảng 3,2 tỷ đồng. Thời điểm đó, không ít người khuyên chúng tôi nên giữ lại vì "nhà mặt đất vẫn có giá, còn chung cư thì sẽ mất giá theo thời gian". Tôi hiểu những lo ngại đó, nhưng nếu nhìn vào điều kiện sống thực tế của gia đình mình, tôi vẫn nghĩ cần phải thay đổi.

Vậy là bỏ ngoài tai những lời khuyên can, tôi dùng số tiền bán nhà và thêm khoảng 400 triệu đồng để mua hai căn hộ chung cư cạnh nhau trong cùng dự án ở khu vực phía Tây Hà Nội. Mỗi căn rộng gần 70 m2, giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

>> Tôi quyết bán chung cư ba phòng ngủ, đưa vợ con xuống ở nhà mặt đất

Trái với những lo lắng ban đầu, từ ngày có căn hộ riêng, bố mẹ tôi sinh hoạt thoải mái và yên tĩnh hơn hẳn. Vợ chồng tôi và các con cũng có không gian của mình. Hai căn sát nhau nên chúng tôi chỉ cần vài bước chân là có thể sang thăm nom nhau, ăn bữa cơm chung hoặc nhờ ông bà trông cháu.

Chuyển lên chung cư, nhiều thói quen sinh hoạt của gia đình tôi cũng thay đổi. Tòa nhà có bảo vệ, thang máy, khu sinh hoạt chung và đặc biệt là hầm để xe rộng rãi. Sau một thời gian ổn định chỗ ở, tôi quyết định mua ôtô - điều trước đây gần như không nghĩ tới vì nhà trong ngõ quá bất tiện. Có hầm để xe nên việc đi lại của cả gia đình tôi thuận tiện hơn hẳn, nhất là khi tôi đưa bố mẹ đi khám hoặc chở các con đi chơi xa.

Các con tôi có sân chơi, có bạn bè cùng tòa nhà, buổi tối có thể xuống khuôn viên chạy nhảy thay vì quanh quẩn trong nhà. Bố mẹ tôi cũng có thể xuống sân dạo bộ, gặp gỡ hàng xóm cùng lứa tuổi, sinh hoạt các câu lạc bộ cho người cao tuổi của cư dân chung cư.

Thêm một điều tôi không ngờ tới là giá trị hai căn hộ tôi mua tăng lên khá nhanh nhưng năm gần đây. Năm ngoái, tôi thấy một căn hộ cùng diện tích trong tòa nhà đã được giao dịch quanh mức 4-5 tỷ đồng, tức là cao gấp hai đến gần ba lần so với lúc tôi mua. Đà tăng giá vẫn còn chưa dừng lại khi nhu cầu của thị trường vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Dĩ nhiên, mỗi người có quan điểm khác nhau về chuyện nhà đất. Có người vẫn thích nhà mặt đất vì cảm giác tài sản chắc chắn. Nhưng không phải ai chuyển lên ở chung cư cũng đều phải hối hận. Trường hợp của tôi là một minh chứng cụ thể cho điều đó.

Sau vài năm sống ở chung cư, tôi nhận ra mình chẳng còn lưu luyến với việc sống dưới mặt đất. Căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là chất lượng cuộc sống. Khi các thành viên trong gia đình có không gian riêng, sống gần nhau nhưng vẫn thoải mái, thì chuyển lên chung cư rõ ràng là một lựa chọn đáng giá với tôi.

Quốc Hoàng