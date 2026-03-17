Tháng 'kiếm nhẹ' 15 triệu từ ngày bán nhà đất để lên chung cư

Bán căn nhà mặt đất bốn tầng trong ngõ 4,5 mét ở Hà Nội để chuyển sang ở chung cư, tôi tiến một bước dài đến tự do tài chính.

Tôi ở trong hoàn cảnh khá giống với tác giả bài viết "Quyết định đáng giá khi tôi bán nhà mặt đất 3,2 tỷ mua hai căn chung cư". Có một quyết định mà đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ thấy hối hận, đó là bán căn nhà mặt đất bốn tầng trong ngõ rộng 4,5 mét ở Hà Nội để chuyển sang ở chung cư.

Từ số tiền bán nhà, tôi mua được hai căn hộ chung cư diện tích hơn 75 m2 trong cùng một khu đô thị: một căn để ở, một căn cho thuê. Từ đó đến nay, căn cho thuê mang lại cho tôi thu nhập đều đặn khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Đó là khoản thu thụ động mà trước đây khi giữ nhà mặt đất, tôi không thể có. Tôi xem như tiến thêm một bước dài đến tự do tài chính.

Thực tế vài năm qua, giá căn hộ ở những dự án tốt tăng khá rõ. Thậm chí, tốc độ tăng ở một số khu còn nhanh hơn nhà mặt đất như nhà tôi trước đây. Nếu cộng thêm dòng tiền cho thuê hàng tháng, hiệu quả tài chính nhìn rất rõ ràng, chứ không phải kỳ vọng mơ hồ.

Điều khiến tôi thấy quyết định chuyển nhà đáng giá không chỉ nằm ở tiền. Gia đình tôi chuyển sang sống trong một khu đô thị được quy hoạch bài bản. Dưới nhà có công viên, đường đi bộ rộng rãi. Trẻ con có khu vui chơi riêng, sân bóng rổ người lớn có sân pickleball, phòng gym, bể bơi bốn mùa trong nhà. Những thứ đó trước đây tôi muốn có đều phải đi xa, giờ chỉ cần xuống thang máy.

>> Tôi quyết bán chung cư ba phòng ngủ, đưa vợ con xuống ở nhà mặt đất

Có thể nói, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi theo cách rất rõ ràng. Con tôi có không gian vận động, ít dán mắt vào điện thoại hơn. Vợ chồng tôi cũng có thói quen đi bộ buổi tối.

Tôi không phủ nhận nhà mặt đất có giá trị riêng. Nhưng tôi nghĩ, quan niệm "chỉ nhà đất mới tăng giá" giờ không còn đúng trong mọi trường hợp. Những căn hộ ở dự án tốt, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, có hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ... vẫn là tài sản có giá trị và còn tạo ra dòng tiền.

Điều quan trọng là chọn đúng vì không phải chung cư nào cũng giống nhau. Có những dự án chất lượng kém, quản lý lỏng lẻo, tiện ích chỉ nằm trên quảng cáo. Nhưng cũng có những khu đô thị thực sự đáng sống, nơi giá trị không chỉ nằm ở mét vuông, mà ở môi trường sống lâu dài.

Với tôi, việc bán nhà mặt đất để chuyển sang chung cư là thay đổi cách nhìn về tài sản. Vấn đề không chỉ giữ giá, mà còn phải sinh dòng tiền và cải thiện chất lượng sống. Đến hiện tại, nhìn lại quyết định năm đó, tôi không thấy tiếc. Ngược lại, tôi thấy mình đã chọn đúng thời điểm, đi đúng hướng.

Tam Moon