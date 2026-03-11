Mua chung cư 5,5 tỷ nhưng tôi phải ngủ ghế sofa phòng khách

Nếu ngày đó, với cùng số tiền, tôi chọn mua một căn nhà mặt đất trong ngõ, dù nhỏ hoặc xa trung tâm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.

Gần đây, có nhiều tranh luận trái chiều về việc "ở chung cư hay nhà mặt đất tốt hơn?". Đã có nhiều luận điểm được đưa ra xung quanh chuyện tiện ích, giá cả, hàng xóm... Nhưng có một khía cạnh tôi thấy ít người để ý đến nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định lựa chọn loại hình nhà ở nào?

Cách đây 5 năm, vợ chồng tôi quyết định mua một căn chung cư hai phòng ngủ tại một quận không phải quá trung tâm ở phía Tây Hà Nội với giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Khi đó, tôi khá tự tin với lựa chọn của mình. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, chung cư là kiểu nhà ở phù hợp với người trẻ: có bảo vệ, thang máy, khu vui chơi, siêu thị, phòng gym... Cuộc sống tiện nghi, hiện đại và gọn gàng hơn so với nhà mặt đất.

Tôi còn từng nghĩ rằng sống trong chung cư là một bước tiến của lối sống đô thị. Không phải lo chuyện sửa mái, dọn cống, hay các vấn đề lặt vặt thường gặp ở nhà riêng dưới mặt đất. Thế nhưng sau 5 năm, có một điều mà trước đây tôi chưa từng lường trước đã xảy ra khiến tôi hối hận vì chính quyết định khi trước của mình.

Khi mới mua nhà, gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng và một con nhỏ mới sinh. Hai phòng ngủ thậm chí còn dư vì cả ba chúng tôi chỉ ngủ chung một phòng. Phòng còn lại chủ yếu để không. Cuộc sống khi ấy khá thoải mái. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi vợ tôi sinh bé thứ hai. Vì hai vợ chồng đều đi làm và con còn quá nhỏ, mẹ vợ tôi phải lên ở cùng để chăm cháu. Từ đó, việc sắp xếp phòng ngủ trở nên chật chội hơn. Vợ tôi và em bé mới sinh ngủ một phòng. Mẹ vợ tôi ngủ cùng con lớn của chúng tôi ở phòng còn lại. Còn tôi phải ra sofa ngoài phòng khách.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là giải pháp tạm thời vài tháng. Nhưng rồi vài tháng thành một năm, rồi lâu hơn. Chiếc sofa phòng khách dần trở thành "phòng ngủ" quen thuộc của tôi. Nhiều đêm nằm đó, tôi mới thấm thía căn hộ 5,5 tỷ đồng hóa ra vẫn có thể trở nên chật chội đến vậy.

Nếu ngày đó, với cùng số tiền, tôi chọn một căn nhà mặt đất, dù nhỏ hơn hoặc ở xa trung tâm hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhà mặt đất thường có khả năng cơi nới, thêm phòng, hoặc ít nhất cũng có không gian linh hoạt hơn khi gia đình có thêm thành viên. Còn với chung cư, diện tích gần như là cố định.

Tôi không phủ nhận những tiện ích của cuộc sống chung cư. Nó vẫn có nhiều ưu điểm: an ninh tốt, môi trường sống sạch sẽ, tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cuộc sống của một gia đình luôn thay đổi, và không gian sống đôi khi cần có dự phòng. Chỉ cần thêm một thành viên, hoặc thêm ông bà lên ở cùng một thời gian, mọi tính toán có thể đảo lộn.

Có thể lúc đó tôi đã quá chú trọng đến sự tiện nghi của một căn hộ hiện đại, mà chưa hình dung hết những thay đổi tự nhiên của một gia đình. Quyết định mua nhà không chỉ nên dựa vào tiện ích hay xu hướng, mà cần tính đến những kịch bản dài hạn của gia đình. Vì vậy, trước khi xuống tiền cho một căn nhà, mỗi người nên cân nhắc thật kỹ: không chỉ nghĩ cho hiện tại, mà còn phải tính cho cả những năm tháng sau này.

