'Sai lầm thuê chung cư 15 triệu một tháng thay vì gánh nợ mua nhà'

Tôi không hiểu sao nhiều người sẵn sàng bỏ 15 triệu mỗi tháng để thuê chung cư, rồi 15-20 năm nữa nếu không làm ra tiền thì ở đâu?

Tôi đang sống trong một căn nhà cấp bốn, thuê với giá khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Nhà không mới, nhưng cũng không đến mức quá xập xệ, xuống cấp. Chủ nhà cho tôi thuê chủ yếu để "giữ nhà", nên không lấy giá cao. Còn tôi thì xem đó là một khoảng dừng tạm thời trong quá trình tích lũy. Ngoài việc ở, tôi tận dụng khoảng sân nhỏ để nuôi vài con gà, trồng ít rau. Tiền điện nước cũng không đáng bao nhiêu. Gia đình tôi có bốn người (hai vợ chồng và hai đứa con) cứ thế sống đều đều, giản dị nhưng không thiếu thốn.

Thực ra, nếu cứ thuê nhà như vâỵ, tôi cũng chẳng có gì phải lo. Nhưng tôi lại đang có một mục tiêu khác: tiết kiệm để vay mua nhà của riêng mình. Tôi hiểu rất rõ chuyện vay mua nhà không hề dễ. Thời hạn vay thường kéo dài 10-15 năm. Những năm đầu có thể được hưởng lãi suất ưu đãi, nhưng sau đó lãi sẽ thả nổi, tăng gấp nhiều lần, đến 16%. Nghe thì đáng ngại, nhưng tôi lại nghĩ nếu nhìn dài hạn, 10 năm nữa, số tiền lãi đó có làm được gì?

Tôi lấy ví dụ đơn giản: năm 2020, công thợ xây nhà chỉ khoảng 300.000 đồng một ngày, bây giờ đã lên 500.000-700.000 đồng. Nếu đà này tiếp diễn, 10 năm nữa biết đâu sẽ vượt 1 triệu đồng một ngày công. Khi chi phí xây dựng tăng lên, giá nhà đất khó mà đứng yên. Nếu cứ chờ "đủ tiền mới mua nhà", có khi giấc mơ lại càng xa vời hơn.

Chính vì vậy, tôi chọn cách ở thuê thật tiết kiệm để dành tiền và vay mua nhà sớm nhất có thể. Tôi không hiểu vì sao nhiều người sẵn sàng bỏ ra 15 triệu đồng mỗi tháng để thuê chung cư cao cấp, trong khi hoàn toàn có thể chọn một căn nhà trọ hoặc nhà nguyên căn rẻ hơn rất nhiều. Phần tiền chênh lệch đó, nếu kiên trì tích lũy, sau vài năm sẽ là một khoản đáng kể để mua nhà.

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện mua chung cư, nhưng rồi lại thôi. Giá căn hộ bây giờ quá cao, nếu vay thì áp lực trả nợ rất lớn. Tôi không muốn cuộc sống của mình xoay quanh hai chữ "trả nợ". Thay vào đó, tôi nghiêng về phương án mua một mảnh đất nhỏ, rồi xây một căn nhà vừa sức. Có thể nhà không đẹp, không tiện nghi như chung cư, nhưng là của mình, và quan trọng là không bị gánh nặng tài chính đè nặng quá lâu.

Tất nhiên, tôi không có ý đánh đồng hay phủ nhận lựa chọn ở thuê của người khác. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách tính toán riêng. Nhưng tôi luôn tự hỏi: nếu cứ hài lòng với việc thuê nhà 15-20 năm, đến lúc lớn tuổi, thu nhập giảm hoặc không còn làm ra tiền nữa, mình sẽ ở đâu?

Tôi muốn có một nơi thực sự là nhà của mình, dù nhỏ. Ít nhất, khi về già, tôi vẫn có thể trồng rau, nuôi gà, sống chậm lại mà không phải lo tiền thuê nhà mỗi tháng. Với tôi, như vậy mới là lựa chọn khôn ngoan.

Nhung Ha