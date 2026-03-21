'3,5 tỷ thuê nhà sống sướng hơn gánh nợ mua chung cư'

Bỏ 15 triệu đồng một tháng để thuê nhà, tương đương 3,6 tỷ trong 20 năm, vẫn sướng hơn gánh nợ mua một căn hộ giá 5-6 tỷ đồng.

"Càng theo dõi thị trường nhà đất thời gian gần đây, tôi càng thấy giá nhà, đặc biệt là chung cư, đang bị đẩy lên quá xa so với khả năng chi trả của phần lớn người có nhu cầu ở thực. Điều khiến tôi lo nhất là nhiều người đang bị cuốn theo tâm lý đám đông: thấy ai cũng nói phải mua nhà ngay, sợ chậm là mất cơ hội, sợ mai còn tăng nữa nên cố vay để mua bằng được. Theo tôi, trước khi xuống tiền cho một căn hộ 5-6 tỷ đồng, mỗi người nên bình tĩnh ngồi lại tính toán thật kỹ xem mua nhà hay thuê nhà mới là phương án tối ưu cho hoàn cảnh của mình?

Tôi làm một phép tính rất đơn giản: với khoảng 15 triệu đồng một tháng, ở các đô thị lớn hiện nay vẫn có khá nhiều lựa chọn thuê nhà đẹp, đủ diện tích cho một gia đình bốn người sinh sống thoải mái. Như vậy, một năm tiền thuê nhà rơi vào khoảng 180 triệu đồng. Trong 20 năm, tổng số tiền thuê là 3,6 tỷ đồng. Con số này nghe thì lớn, nhưng đổi lại người thuê không phải gánh áp lực tài chính quá nặng trong suốt một quãng thời gian dài.

Giả sử một người đang có trong tay 3,5 tỷ đồng. Với số tiền đó, gần như họ có thể yên tâm thuê nhà trong 15-20 năm. Nếu ký hợp đồng thuê dài 1-2 năm để ổn định cuộc sống, họ vẫn còn khoảng 3-3,2 tỷ đồng để dành cho những hướng khác. Ngay cả trong trường hợp không đầu tư gì mà chỉ gửi ngân hàng với lãi suất khoảng 6% một năm, số tiền lãi cũng vào khoảng 180 triệu đồng mỗi năm, gần tương đương đúng bằng tiền thuê nhà. Nói cách khác, phần lãi từ khoản tiền đang có hoàn toàn có thể bù được chi phí thuê nhà hằng năm.

Trong khi đó, nếu quyết mua một căn hộ giá 5-6 tỷ đồng, người mua thường phải vay thêm khoảng 2 tỷ, giả sử trả trong 20 năm. Với mặt bằng lãi suất khoảng 12% một năm như hiện nay, mỗi tháng có thể phải trả ngân hàng khoảng 28 triệu đồng, gồm khoảng 20 triệu tiền lãi và 8 triệu tiền gốc. Đó là một áp lực rất lớn, chưa kể các khoản chi phí sinh hoạt, nuôi con, học hành, y tế và vô số rủi ro phát sinh trong cuộc sống".

Đó là quan điểm của độc giả Manhlinhtran trước "Nghịch lý chung cư mới đua tăng giá dù hàng chuyển nhượng giảm nhiệt". Ba tháng đầu năm, nhiều chung cư mới ra mắt với giá gần trăm triệu đồng một m2. Trái ngược với đà leo thang giá sơ cấp, thị trường chung cư thứ cấp đang đi ngang, thậm chí có dấu hiệu "cắt lỗ" vài trăm triệu đồng ở một số dự án vùng ven. Diễn biến trái chiều này khiến không ít người có nhu cầu an cư rơi vào tâm lý vừa sốt ruột, vừa hoang mang: nên tiếp tục chờ đợi, đi thuê dài hạn, hay vay tiền mua nhà ngay lúc này?

Trả lời cho câu hỏi "nên làm gì khi giá nhà neo cao?", độc giả Manhlinhtra tiếp tục phân tích: "Từ phép tính trên, tôi thấy một điều khá rõ: với mức giá cho thuê khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, nhiều chủ nhà thực chất không lời từ dòng tiền cho thuê. Họ nắm giữ bất động sản chủ yếu vì kỳ vọng giá tiếp tục tăng. Tức là lợi nhuận không nằm ở giá trị sử dụng thật của căn nhà, mà nằm ở niềm tin rằng sau này sẽ có người mua lại với giá cao hơn. Nếu giá bất động sản quay về gần hơn với giá trị thực, những người ôm nhiều nhà rất có thể sẽ phải bán ra.

Và chỉ khi đó, những người có nhu cầu ở thật mới có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở. Còn ở mặt bằng giá hiện tại, theo tôi, thị trường chủ yếu đang làm giàu thêm cho những người đã có sẵn tài sản. Còn người trẻ hoặc người mua nhà để ở thì gần như ngày càng xa giấc mơ an cư.

Tôi không nói ai cũng nên đi thuê nhà thay vì mua. Nhưng tôi nghĩ trong bối cảnh giá nhà đang quá cao, người mua càng phải tỉnh táo, tránh chạy theo xu hướng hay để những người đầu cơ dẫn dắt tâm lý. Nhà là tài sản lớn nhất đời người với nhiều gia đình. Càng vì thế, quyết định mua hay thuê lại càng phải dựa trên bài toán tài chính thực tế của chính mình".

Thành Lê tổng hợp