Tôi quyết bán chung cư ba phòng ngủ, đưa vợ con xuống ở nhà mặt đất

Đang sống khá ổn trong căn chung cư 85 m2, ba phòng ngủ, đầy đủ tiện ích, nhưng tôi vẫn quyết định đưa vợ con chuyển xuống nhà mặt đất.

Cấc đây vài năm, gia đình tôi từng sống khá ổn trong một căn hộ chung cư ba phòng ngủ, rộng khoảng 85 m2. Thời điểm mua căn nhà này, vợ chồng tôi có hai cậu con trai nhỏ. Bốn người chúng tôi ở trong căn hộ ấy thấy vừa vặn: mỗi đứa một góc học tập, sinh hoạt cũng gọn gàng. Tôi từng nghĩ thế là đủ cho một gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu khiến tôi suy nghĩ lại khi vợ chồng tôi đón thêm em bé thứ ba. Lúc ấy, thật ra chưa có bất tiện gì rõ ràng. Ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, phòng ốc vẫn xoay xở được. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ xa hơn một chút, tự hỏi: "10-15 năm nữa thì sao?".

Khi đó các con tôi sẽ lớn, mỗi đứa cần không gian riêng. Những xung đột nhỏ trong sinh hoạt chắc chắn sẽ xuất hiện nếu nhà quá chật. Rồi tôi còn nghĩ đến một khả năng khác: nếu sau này bố hoặc mẹ của vợ tôi lên sống cùng khi một trong hai người mất, căn hộ hiện tại liệu có còn phù hợp? Càng nghĩ, tôi càng thấy căn chung cư ba phòng ngủ có thể chỉ "vừa đủ" cho hiện tại, nhưng chưa chắc đã ổn cho tương lai.

Sau nhiều tháng cân nhắc, vợ chồng tôi quyết định bán căn hộ đó. Số tiền thu được, cộng thêm một phần tích lũy giúp chúng tôi mua được một căn nhà mặt đất diện tích khoảng gần 40 m2, nhưng có bốn phòng ngủ. Nghe qua thì diện tích đất nhỏ hơn căn hộ cũ, nhưng cách bố trí không gian lại linh hoạt hơn. Nhà có nhiều tầng, nhiều phòng tách biệt nên mỗi đứa con tôi sau này đều có phòng riêng, và vẫn còn dư một phòng cho ông bà nếu cần.

Quyết định ấy lúc đầu cũng khiến tôi phân vân. Chung cư rõ ràng có nhiều tiện ích: thang máy, an ninh, bãi xe, khu vui chơi cho trẻ con... Sống trong chung cư cũng gọn gàng và ít phải lo chuyện sửa sang lặt vặt như nhà mặt đất. Nhưng tới thời điểm này, tôi tin đó là lựa chọn đúng với gia đình mình. Điều quan trọng nhất không phải là chung cư hay nhà đất tốt hơn, mà là nó có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình hay không?

Có người sống chung cư cả đời vẫn thấy thoải mái. Có người thích nhà mặt đất vì cảm giác chủ động và rộng rãi hơn. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó: chi phí, sự tiện lợi, hoặc sự linh hoạt trong sinh hoạt gia đình. Bản thân tôi cũng không nghĩ quyết định hiện tại là vĩnh viễn. Khi các con trưởng thành, ra ở riêng, vợ chồng tôi có thể lại quay về sống trong một căn chung cư nhỏ gọn hơn cho tiện sinh hoạt. Lúc ấy hoàn cảnh đã khác, nhu cầu cũng khác và căn hộ chung cư có khi lại phù hợp hơn nhà mặt đất.

Vì vậy, với tôi, chuyện nhà cửa không có đáp án tuyệt đối đúng hay sai. Quan trọng là ở từng thời điểm của cuộc đời, mình chọn được kiểu nhà phù hợp với gia đình, với tài chính và với những dự tính cho tương lai. Còn sau này nếu hoàn cảnh thay đổi, việc thay đổi lựa chọn cũng là điều rất bình thường.

Tran Dung