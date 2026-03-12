Tôi tiếc đứt ruột vì vợ bán căn chung cư 2,2 tỷ đồng

Sau 5 năm, số tiền lãi của chúng tôi chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi căn hộ được chủ mới rao bán lại với giá hơn 6 tỷ đồng.

Năm 2020, vợ chồng tôi đứng trước một quyết định mà đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ lại với nhiều trăn trở. Khi đó, chúng tôi sở hữu một căn chung cư hơn 100 m2 ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Nhà ở khá thoải mái, con cái có không gian sinh hoạt, vị trí cũng thuận tiện. Thời điểm ấy, thị trường bất động sản chưa "nóng" như bây giờ, nên khi có người hỏi mua với giá khoảng 2,2 tỷ đồng, vợ tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bán.

Tôi đã ra sức can ngăn vì nhà đất theo thời gian thường tăng giá, bán đi rồi sau này mua lại rất khó. Nhưng vợ tôi lại có suy nghĩ khác. Cô ấy muốn bán để cầm tiền mặt cho chắc, rồi đem gửi ngân hàng lấy lãi, vừa an toàn vừa có thêm thu nhập, nhất là khi lãi suất tiết kiệm đang cao.

Cuối cùng, tôi nhượng bộ. Căn nhà được bán với giá 2,2 tỷ đồng, và toàn bộ số tiền được đem gửi tiết kiệm. Những năm đầu, khi lãi suất ngân hàng còn cao, tiền lãi mỗi năm cũng gần 200 triệu đồng. Nhìn con số đó, chúng tôi cũng thấy quyết định của mình không đến nỗi tệ. Nhưng hai năm gần đây, lãi suất giảm mạnh, tiền lãi mỗi năm chỉ hơn 100 triệu đồng.

Tính tổng lại sau 5 năm, số tiền lãi chưa đến 1 tỷ đồng, tức là chưa bằng một nửa giá trị căn nhà đã bán. Vấn đề là vào cuối năm ngoái, một người quen tình cờ cho biết căn chung cư trước đây của gia đình tôi đã được chủ mới rao bán lại với giá hơn 6 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ sau khoảng 5 năm, giá căn hộ đã tăng gần gấp ba lần so với thời điểm chúng tôi bán.

Tôi tiếc "đứt ruột" nhưng không trách vợ mình, bởi lúc quyết định bán, không ai có thể chắc chắn thị trường sẽ đi theo hướng nào? Gửi tiết kiệm cũng là lựa chọn an toàn, nhất là với những gia đình muốn tránh rủi ro. Nhưng từ câu chuyện của chính mình, tôi rút ra một điều: với nhà đất, nếu thực sự có nhu cầu ở hoặc có điều kiện tài chính, việc mua sớm thường dễ hơn nhiều so với chờ đợi. Bởi giá bất động sản ở các đô thị lớn thường tăng theo thời gian, trong khi thu nhập của nhiều người lại không tăng kịp.

Câu chuyện thứ hai là về cách giữ tiền. Gửi tiết kiệm giúp bảo toàn vốn khá tốt, nhưng để tiền sinh lời mạnh thì rất khó, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất thay đổi. Trong khi đó, bất động sản, dù không phải lúc nào cũng tăng, nhưng trong dài hạn vẫn là kênh tích lũy tài sản đáng kể với nhiều gia đình Việt.

Huynh Quan