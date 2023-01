Núm vú thụt vào trong cảnh báo ung thư vú?

Núm vú thụt vào trong hoặc nằm phẳng với bề mặt vú thay vì hướng ra ngoài có thể là dấu hiệu của ung thư vú hoặc bệnh lý khác.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, núm vú tụt vào trong có thể vô hại hoặc do các tình trạng bệnh lý khác gây ra. Tuy nhiên, khi núm vú thụt vào trong hoặc nằm phẳng thay vì hướng ra ngoài có thể là dấu hiệu của ung thư vú. Núm vú bị thụt vào trong có thể do khối u tấn công ống dẫn sữa phía sau núm vú, khiến da bị kéo vào trong hoặc do các tế bào ung thư ảnh hưởng đến chính núm vú. Triệu chứng này thường xuất hiện đột ngột và có thể đi kèm với những thay đổi khác ở vú, có thể gặp ở đàn ông và phụ nữ.

Núm vú bị thụt vào trong được phân loại theo 3 cấp độ. Ở độ 1, bạn có thể dùng ngón tay kéo núm vú ra ngoài và nhô ra ngoài trong vài phút nhưng sau đó sẽ trở lại vị trí thụt vào trong. Độ 2, núm vú có thể kéo ra ngoài nhưng sẽ tụt vào trong khi bạn thả ra. Độ 3, núm vú bị thụt sâu vào trong và không thể dùng ngón tay kéo ra ngoài.

Núm vú bị thụt vào trong đột ngột mà trước đó chưa từng xảy ra cảnh báo ung thư vú. Khi gặp tình trạng này, bạn nên đi chụp quang tuyến vú, siêu âm vú, chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc làm sinh thiết để xác định có phải ung thư vú hay không hoặc một tình trạng lành tính khác. Ngoài việc núm vú tụt vào trong, phụ nữ cần đi kiểm tra nếu nhận thấy những thay đổi ở vú như: khối u ở vú; núm vú thay đổi (hình dạng, kích thước) hoặc tiết dịch; da vú đỏ, sưng, bóng tróc hoặc bị lõm; ngứa hoặc rát, đau ở vú; thay đổi hình dạng hoặc kích thước của vú.

Sờ nắn, kiểm tra vú tại nhà cũng là cách giúp phát hiện ung thư. Ảnh: Freepik

Núm vú bị thụt vào trong có thể do các tình trạng bệnh lý như:

Bệnh Paget vú: Núm vú bị thụt vào trong đôi khi là triệu chứng của một loại ung thư vú hiếm gặp gọi là bệnh Paget, phát triển trên da của núm vú và quầng vú. Người mắc bệnh Paget cũng thường bị ung thư biểu mô ống dẫn sữa tại chỗ hoặc ung thư vú xâm lấn bên trong cùng một vú.

Bệnh Paget thường bị nhầm với bệnh chàm và gây ra các triệu chứng như: da đỏ, khô, sần sùi hoặc bong tróc xung quanh núm vú; ngứa, rát, núm vú tiết dịch màu vàng hoặc có máu.

Ung thư vú xâm lấn ống dẫn sữa: Núm vú có thể đảo ngược hướng và gây ra hiện tượng lộn ngược nếu các tế bào ung thư vú xâm nhập vào các ống dẫn sữa nằm phía sau núm vú. Một số triệu chứng ung thư vú này có thể đi kèm với hiện tượng tụt núm vú gồm: có khối u hoặc vùng dày lên ở vú, đau núm hoặc toàn bộ vú, thay đổi kích thước hoặc hình dạng vú, thay đổi da ở vú như bề mặt bị lõm hoặc mẩn đỏ.

Bệnh lý khác: Núm vú bị thụt vào cũng có thể do bẩm sinh hoặc là kết quả của các điều kiện khác như: nhiễm trùng, ngực bị lão hóa hoặc chảy xệ, chấn thương ở vú, phẫu thuật, cho con bú, giãn ống tuyến vú (tình trạng ống dẫn sữa mở rộng và dày lên).

Núm vú bị thụt vào trong không phải do bệnh lý thường không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu bạn được chẩn đoán núm vú bị thụt vào trong là do ung thư, các phương pháp điều trị có thể gồm: phẫu thuật; hóa xạ trị; liệu pháp hormone, nhắm mục tiêu hoặc miễn dịch. Các phương pháp điều trị phụ thuộc vào loại ung thư vú, mức độ tiến triển và các yếu tố khác. Nếu núm vú bị thụt vào trong do nhiễm trùng có thể cần dùng kháng sinh.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)