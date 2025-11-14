Nốt ruồi ở mũi hóa ung thư da

TP HCMBà Sáng, 67 tuổi, có nốt ruồi ở góc mũi phải gần đây lớn nhanh, sậm màu, sần sùi, thỉnh thoảng rát và chảy máu, bác sĩ chẩn đoán ung thư da.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị, bà mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đang dùng thuốc chống đông. Sau hội chẩn, các bác sĩ khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ quyết định phẫu thuật cắt rộng tổn thương ung thư da gốc mũi phải và tạo hình xoay vạt da tại chỗ bằng kỹ thuật Mohs bằng cắt lạnh. Trước mổ, bà Sáng cần tạm ngưng thuốc chống đông để đảm bảo an toàn.

Kỹ thuật Mohs giúp bác sĩ kiểm soát chính xác rìa diện cắt trong lúc mổ, tránh cắt bỏ mô lành mà vẫn đảm bảo loại bỏ hết tế bào ung thư. Kỹ thuật Mohs bằng cắt lạnh có ưu điểm hỗ trợ bác sĩ kiểm tra nhanh rìa diện cắt ngay trong khi mổ để xác định có còn sót tế bào ung thư hay không. Nếu kết quả dương tính, bác sĩ sẽ cắt mở rộng đúng vị trí đó, còn trường hợp âm tính thì phần da lành được bảo tồn, giúp vết mổ nhỏ, thẩm mỹ và hạn chế sẹo.

Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ tế bào ung thư đã được lấy trọn. Bác sĩ xoay vạt da tại chỗ để che phủ vùng khuyết hổng, giúp khuôn mặt giữ được đường nét tự nhiên cho người bệnh. Hậu phẫu, bà Sáng tỉnh táo, không sưng nề, hồi phục nhanh và được xuất viện ngày hôm sau.

Bác sĩ Huân cùng êkíp mổ cho bệnh nhân Sáng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết loại bỏ ung thư da vùng mặt khó hơn các vùng khác vì bác sĩ phải vừa lấy trọn khối u, vừa giữ hình dạng tự nhiên của khuôn mặt. Kỹ thuật Mohs có thể đánh giá đến 99% rìa diện cắt, trong khi phương pháp cắt lạnh thông thường chỉ kiểm tra được dưới 10%. Nhờ vậy, bác sĩ loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư mà vẫn bảo tồn cấu trúc tự nhiên của như mũi, môi, mí mắt...

Ung thư da thường gặp ở người lớn tuổi, nhiều người phát hiện muộn vì nhầm với nốt ruồi hoặc vết thâm nhỏ. Bác sĩ khuyến cáo nên lưu ý nốt sần, vết loét lâu lành, vùng da đổi màu hoặc rỉ dịch kéo dài, nhất là ở vùng thường xuyên tiếp xúc ánh nắng như mũi, trán, tai. Che chắn kỹ, dùng kem chống nắng và khám da định kỳ là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi