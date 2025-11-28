Nốt ruồi dưới mí mắt tiến triển ung thư da

TP HCMChị Hương, 45 tuổi, xuất hiện nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt hai năm trước, không đau hay chảy dịch, ba tháng nay sưng loét, bác sĩ xác định ung thư da.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tổn thương kích thước 2x5 mm, bờ rõ, loét trung tâm nhưng không dính nền xương bên dưới, chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào đáy (một loại ung thư da). Khối u nhỏ nhưng có thể tiến triển ăn sâu vào mô xung quanh nếu không xử lý kịp thời.

Bác sĩ Huân (trái) và ThS.BS Nguyễn Trần Nhật Khánh phẫu thuật cho bệnh nhân Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh phòng ngừa trước mổ cho người bệnh để ngừa nhiễm trùng, giúp vết thương lành nhanh và giữ thẩm mỹ vùng mặt, sau đó sẽ phẫu thuật.

Sau khi gây mê, êkíp cắt bỏ toàn bộ u kèm vùng da xung quanh an toàn, dùng kỹ thuật Mohs bằng cắt lạnh kiểm tra các mép cắt xem còn tế bào ung thư còn sót lại hay không nhằm hạn chế nguy cơ tái phát, sau đó vá vùng da thiếu hụt để bảo đảm thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, chị tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, xuất viện sau một ngày.

Ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất, thường xuất hiện ở mặt, cổ, tai. Bệnh tiến triển chậm, nguy cơ di căn thấp, nhưng nếu không điều trị sớm có thể ăn sâu vào da, phá hủy mô, để lại sẹo hoặc biến dạng.

Bác sĩ Huân tư vấn phương pháp mổ điều trị ung thư da cho chị Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi da loét lâu ngày, chậm lành hoặc nốt ruồi trên da thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc, hãy đi khám. Nếu được phát hiện sớm và điều trị, tiên lượng sống thêm sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư da tế bào đáy gần 100%, theo bác sĩ Huân.

Để phòng bệnh, mỗi người cần hạn chế tiếp xúc dưới nắng quá lâu, nên dùng kem chống nắng, kem dưỡng, mặc quần áo chống nắng, sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi phải tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời với cường độ cao, tần suất tiếp xúc dày, tránh xa hóa chất độc hại...

Theo Globocan năm 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 200 ca ung thư hắc tố da, 122 người tử vong do ung thư này.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi