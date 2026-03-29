Nốt phổi có phải ung thư?

Tôi chụp CT phổi phát hiện có nốt đơn độc kích thước 6 mm, có phải là ung thư phổi không? (Lê Trọng, 45 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Nốt đơn độc ở phổi là những tổn thương dạng tròn hoặc bầu dục, có đường kính dưới 30 mm, được bao quanh bởi nhu mô phổi lành và không có kèm các dấu hiệu khác như xẹp phổi hay sưng hạch.

Nốt phổi có thể do di chứng của tình trạng viêm nhiễm cũ, sẹo xơ hoặc các bệnh lý lành tính khác. Kích thước của nốt phổi là một trong những chỉ số quan trọng để bác sĩ tiên lượng nguy cơ ác tính, từ đó quyết định phương án theo dõi hoặc can thiệp.

Thông thường, các nốt phổi có kích thước dưới 5 mm được xếp vào nhóm nguy cơ thấp, với tỷ lệ ác tính dưới 1%. Với các nốt phổi từ 5 đến 10 m, nguy cơ ung thư bắt đầu tăng dần lên khoảng 6-28%. Nốt phổi có kích thước trên 20 mm, khả năng ác tính lúc này là 60-80%.

Phó giáo sư Vĩnh hướng dẫn người bệnh theo dõi nốt phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nốt phổi của bạn 6 mm nằm trong nhóm cần được theo dõi song chưa đủ cơ sở để khẳng định bản chất lành tính hay ác tính. Anh nên đi khám để được kiểm tra chi tiết.

Ngoài kích thước, các bác sĩ còn đánh giá tính chất của nốt như bờ nốt có gai hay không, nốt đặc hay nốt dạng kính mờ, tốc độ tăng trưởng của nốt qua thời gian. Nốt phổi đáng ngại nếu tăng kích thước gấp đôi trong khoảng thời gian từ vài tháng đến một năm. Người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc có người thân trong gia đình mắc ung thư phổi, có nguy cơ cao hơn, cần được theo dõi thường xuyên.

Để đánh giá chính xác bản chất của nốt phổi, bác sĩ thường chỉ định chụp CT phổi liều thấp sau mỗi 6-12 tháng để so sánh sự thay đổi. Nếu nốt phổi ổn định trong vòng hai năm, khả năng cao là lành tính. Ngược lại, nếu nốt có dấu hiệu phát triển hoặc thay đổi cấu trúc, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp chuyên sâu hơn như chụp PET/CT để đánh giá chuyển hóa tế bào hoặc sinh thiết phổi.

Nếu nốt phổi có nguy cơ ác tính cao hoặc ung thư giai đoạn sớm, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi cho người bệnh. Công nghệ robot hỗ trợ bác sĩ bóc tách chính xác khối u, bảo tồn tối đa nhu mô phổi lành, giúp người bệnh phục hồi nhanh và ít đau sau mổ.

Để phòng ngừa ung thư phổi, anh không nên hút thuốc lá, tránh môi trường có khói thuốc và bụi mịn. Duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn để tăng cường sức đề kháng. Song song đó, anh cần tái khám đúng hẹn tại các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị tầm soát ung thư phổi để không bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh

Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM