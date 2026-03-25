Vì sao cho con bú giúp giảm nguy cơ ung thư vú?

Chưa có biện pháp ngăn ngừa hoàn toàn ung thư vú song một số cách có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh như cho con bú sữa mẹ sau sinh. ThS.BS.CKII Phạm Tuấn Mạnh, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích estrogen là hormone sinh dục nữ kích thích sự phân chia tế bào tuyến vú. Khi phụ nữ cho con bú, quá trình rụng trứng bị ức chế dẫn đến vô kinh tạm thời, làm giảm lượng estrogen mà cơ thể và mô tuyến vú phải tiếp xúc trong suốt cuộc đời, từ đó giảm nguy cơ ung thư vú.

Tuyến vú phụ nữ có nhiều tiểu thùy và ống dẫn sữa. Phụ nữ chưa mang thai hoặc chưa cho con bú, các tế bào tuyến vú chưa phát triển hoàn thiện. Quá trình mang thai, cho con bú, các tế bào tuyến vú trải qua sự biệt hóa hoàn toàn, ổn định hơn về mặt cấu trúc, ít khả năng đột biến gene thành tế bào ung thư.

Bác sĩ Mạnh tư vấn cho người đến khám. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thêm nữa, trong quá trình sản xuất và tiết sữa liên tục, các tế bào mô vú bị bong tróc và được thay mới, giúp loại bỏ những tế bào có DNA bị tổn thương trước khi chúng kịp phát triển thành các khối u ác tính. Tổng thời gian phụ nữ cho con bú cộng dồn càng dài, nguy cơ mắc ung thư vú càng thấp.

Bác sĩ khuyên phụ nữ nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, sau đó cho bú kết hợp với ăn dặm đến khi trẻ 24 tháng tuổi. Cho con bú còn giúp người mẹ giảm nguy cơ ung thư buồng trứng, nội mạc tử cung, loãng xương, bệnh tim mạch, tiểu đường... Trường hợp người mẹ đang dùng thuốc, nhiễm HIV... không thể cho con bú nên duy trì lối sống khoa học, tuân thủ tầm soát định kỳ, để góp phần phòng bệnh.

Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư vú gồm gia đình có người mắc bệnh, phụ nữ trên 40 tuổi, đột biến gene BRCA1/BRCA2, mô vú dày đặc, sử dụng liệu pháp thay thế hormone sau mãn kinh, uống nhiều rượu bia, béo phì... Bác sĩ Mạnh khuyên phụ nữ dù cho con bú hay không vẫn nên tầm soát định kỳ theo quy định của Bộ Y tế. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cần chụp nhũ ảnh kết hợp siêu âm vú định kỳ hàng năm để phát hiện sớm các vi vôi hóa hoặc khối u kích thước nhỏ.

Nguyễn Trăm