Nong mạch cứu cụ bà 97 tuổi nhồi máu cơ tim

TP HCMBà Sương, 97 tuổi, nhồi máu cơ tim biến chứng phù phổi, suy tim cấp gây đau ngực, khó thở, được bác sĩ nong mạch cứu sống.

Bà Sương cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp do tắc nghẽn mạch vành. Người bệnh lớn tuổi, can thiệp mạch vành tiềm ẩn nhiều rủi ro, bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa, song triệu chứng của bà trầm trọng hơn, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Ngày 14/8, BS.CKI Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch Can thiệp, Trung tâm Tim mạch, cho biết lúc nhập viện chức năng co bóp cơ tim (EF) của người bệnh còn 30%, người bình thường 50-70%. Động mạch liên thất trước (mạch máu chính nuôi tim) hẹp nghẽn 99%. "Nếu không can thiệp nhanh, người bệnh có thể ngưng tim, đột tử bất cứ lúc nào", bác sĩ Tuyến nói.

Ê kíp điều trị suy tim, phù phổi cho bệnh nhân bằng thuốc. Bệnh nhân giảm khó thở sau 30 phút.

Theo bác sĩ Tuyến, ở những trường hợp tương tự, can thiệp nong mạch là ưu tiên hàng đầu. Song bà Sương cao tuổi, mạch máu xơ cứng, vôi hóa nên can thiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro như thủng mạch máu gây xuất huyết nghiêm trọng, tụt huyết áp, ngưng tim. Bà có bệnh thận mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim... khiến nguy cơ tăng cao hơn. Ê kíp quyết định nong mạch với lượng thuốc cản quang tối thiểu nhằm giảm ảnh hưởng lên chức năng thận của người bệnh.

Ê kíp đặt stent tái thông mạch máu chính nuôi tim cho bà Sương. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bệnh nhân được gây tê, tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp. Ê kíp luồn dây dẫn từ động mạch quay ở cổ tay phải tiếp cận mạch máu tim. Nhờ hệ thống Cardiac Swing và siêu âm trong lòng mạch IVUS, bác sĩ nhanh chóng xác định vị trí đoạn mạch tắc nghẽn, đặt thành công stent đường kính 3,5 mm, khơi thông dòng máu nuôi tim. Cả quy trình can thiệp chỉ sử dụng 20 ml thuốc cản quang, bằng 1/4 so với kỹ thuật thông thường. Chức năng co bóp cơ tim tăng lên 40-50% và hồi phục dần. Thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện đến khi can thiệp xong khoảng 60 phút.

Ảnh động mạch liên thất trước (mạch máu chính nuôi tim) của bà Sương hẹp nặng (hình A) và sau khi được can thiệp tái thông (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bà Sương hết nặng ngực, khó thở, có thể đi lại nhẹ nhàng, sinh hoạt bình thường sau vài giờ can thiệp. Bà xuất viện sau 5 ngày khi phổi hết phù, chức năng tim cải thiện lên 45%.

Tại bệnh viện Tâm Anh, những bệnh nhân cao tuổi, hẹp nặng mạch vành, kèm nhiều bệnh nền được phối hợp liên chuyên khoa điều trị, giúp giảm nguy cơ biến chứng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi