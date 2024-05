Mạch vành tắc nghẽn nặng khiến cụ ông suy tim

TP HCMNhánh mạch vành trái hẹp nghẽn nặng khiến ông Mạnh, 80 tuổi, bị thiếu máu cơ tim, suy tim, có nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Trước khi vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, ông Mạnh mệt, đi bộ 10-20 m có cảm giác nặng ngực, khó thở.

Ngày 9/5, ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Tim mạch, cho biết ông Mạnh bị suy tim (chức năng co bóp tim còn 41%, người bình thường hơn 50%) do thiếu máu cơ tim nặng. Mạch vành hẹp nghẽn 99% thân chung. Đây là một đoạn động mạch vành trái trước khi chia ra thành hai nhánh là động mạch liên thất trước và động mạch mũ. Ông còn bị hẹp 99% lỗ xuất phát động mạch mũ, tắc hoàn toàn lỗ xuất phát động mạch liên thất trước.

Ông Mạnh lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu nhiều năm. BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, cho biết đây là tiền căn gia tăng hình thành mảng xơ vữa trong lòng động mạch gây vôi hóa nặng động mạch liên thất trước. Tim không nhận đủ lượng máu nuôi trong thời gian dài nên yếu dần. Nếu không nhanh chóng can thiệp mạch vành trái, bệnh nhân dễ suy tim nặng lên, nhồi máu cơ tim cấp, đột tử.

Mạch vành trái hẹp nghẽn nặng (hình A) và sau khi được tái thông dòng máu (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Theo bác sĩ Minh, khó khăn lớn nhất khi can thiệp là quá trình luồn dây dẫn vào động mạch liên thất trước. Nếu thao tác sơ sẩy có thể làm hẹp nghẽn dòng chảy qua thân chung, động mạch mũ, gây xé rách mạch máu, ngưng tim.

Để khắc phục, ê kíp chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) mạch vành trái và phải để đánh giá khả năng tưới máu của động mạch vành phải lên động mạch vành trái. Ê kíp sử dụng dây dẫn chuyên dụng (nhỏ 0,3 mm, mềm, ưa nước) với sự hỗ trợ của vi ống thông để luồn qua động mạch liên thất trước và động mạch mũ, nong và đặt stent cùng lúc vào hai nhánh này. Lòng mạch thân chung được mở rộng, đạt kích thước 5 mm sau khi nong với bóng cứng. Lưu thông máu qua mạch vành trái được khơi thông.

Ông Mạnh tỉnh táo, đi lại ngay sau thủ thuật nhờ kỹ thuật luồn dây dẫn từ động mạch quay ở cổ tay thay vì động mạch đùi như thông thường. Ông hết hẳn cảm giác khó thở, đau nặng ngực, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Minh (ngoài cùng bên phải) cùng ê kíp can thiệp giải quyết tình trạng hẹp nghẽn mạch vành phức tạp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Thiếu máu cơ tim xảy ra khi lưu lượng máu đến tim giảm do mạch vành hẹp nghẽn bởi mảng xơ vữa, cục máu đông, khiến cơ tim không nhận đủ lượng oxy cần thiết. Theo thời gian, cơ tim bị tổn thương dẫn tới suy giảm chức năng tim. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân có nguy cơ loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim...

Triệu chứng phổ biến và điển hình nhất của thiếu máu cơ tim là những cơn đau thắt ngực, nhất là đau vùng ngực trái. Tuy nhiên ở một số người, bệnh lý này không có biểu hiện, dẫn tới khó phát hiện. Phương pháp điều trị cho bệnh nhân thiếu máu cơ tim thường là dùng thuốc, can thiệp đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu, kết hợp với thay đổi lối sống để mang lại hiệu quả.

Bác sĩ Minh cho biết những trường hợp hẹp nghẽn mạch vành phức tạp tại chỗ chia đôi như ông Mạnh, rất khó nong mạch đặt stent như thông thường. Người bệnh cần sử dụng các kỹ thuật can thiệp hiện đại như Culotte (sử dụng hai stent tạo thành hình chữ Y để bao phủ toàn bộ chỗ chia nhánh), DK crush (đặt stent cả nhánh bên và nhánh chính, đồng thời nong bóng tạo hình chỗ chia đôi giúp mở rộng chỗ chia). Nhờ đó dòng máu nuôi tim được tối ưu, giảm rủi ro xảy ra trong và sau thủ thuật.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi