Nồng độ AFP là gì?

Kết quả xét nghiệm của tôi có nồng độ AFP cao. AFP là gì, có phải dấu hiệu của bệnh ung thư gan không? (Thư Uyên, 34 tuổi)

Trả lời:

AFP (Alpha-fetoprotein) là một loại protein do gan sản xuất. Ở nam và nữ không mang thai, nồng độ AFP bình thường dưới 4 ng/ml hoặc dưới 7,75 IU/ml. Khi ung thư gan nguyên phát, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) xuất hiện, chỉ số AFP thường tăng cao bất thường. Vì vậy, xét nghiệm này được sử dụng phổ biến để hỗ trợ sàng lọc và theo dõi ung thư gan. Tuy nhiên, AFP tăng không đồng nghĩa người bệnh chắc chắn mắc ung thư gan.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trên thực tế, AFP có giá trị hỗ trợ, không đủ độ đặc hiệu để chẩn đoán xác định. AFP có thể tăng do nhiều nguyên nhân như viêm gan virus B, C (đặc biệt khi bệnh đang hoạt động), xơ gan do rượu, virus hoặc gan nhiễm mỡ, tổn thương gan cấp và mạn tính. Phụ nữ mang thai có thể bị tăng AFP sinh lý, một số ung thư khác cũng làm chỉ số này tăng.

Khi phát hiện chỉ số AFP tăng, bác sĩ đánh giá mức độ tăng, khai thác bệnh sử và các yếu tố nguy cơ như viêm gan B, C mạn tính hoặc xơ gan, đồng thời chỉ định thêm các xét nghiệm khác để làm rõ nguyên nhân. Hiện, hai xét nghiệm có giá trị cao trong tầm soát ung thư gan là AFP-L3 và PIVKA-II.

Nguyên tắc chẩn đoán ung thư gan là kết hợp toàn diện gồm khám, xét nghiệm máu, các dấu ấn khối u và chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI). Chẩn đoán xác định ung thư cuối cùng phải dựa trên kết quả sinh thiết mô bệnh học. Nếu AFP cao, bạn không nên quá hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan. Bạn nên đến bác sĩ để được giải thích kết quả xét nghiệm và đánh giá nguyên nhân gây tăng AFP, từ đó điều trị phù hợp.

PGS.TS.BS Ngô Thị Tính

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội