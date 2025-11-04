Nối ống dẫn tinh giúp có con sau 9 năm vô sinh

TP HCMAnh Cường, 37 tuổi, vô sinh 9 năm do không có tinh trùng, nay được vi phẫu nối ống dẫn tinh và điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh giúp có con tự nhiên.

Đầu tháng 8 năm nay, vợ chồng anh đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), gặp ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Cường không có tinh trùng do hai ống dẫn tinh tắc nghẽn. Anh còn bị giãn tĩnh mạch thừng tinh khiến dòng máu không thể lưu thông, ứ đọng ở tinh hoàn, gây giảm số lượng và chất lượng tinh binh.

Bác sĩ Huy tiến hành vi phẫu thông nối ống dẫn tinh cho anh Cường, đồng thời thắt các tĩnh mạch suy giãn, cải thiện dòng máu nuôi tinh hoàn. Cuộc mổ thành công sau khoảng 150 phút, bác sĩ tiên lượng khả năng sinh sản của người bệnh có thể hồi phục tốt, không cần thu tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy (bên trái) cùng ê kíp vi phẫu "hai trong một" cho anh Hoàng giúp phục hồi khả năng sinh sản. Ảnh: Hoài Thương

Tái khám sau một tháng phẫu thuật, xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Cường tương đương nam giới bình thường. Bác sĩ hướng dẫn người bệnh bổ sung dinh dưỡng phù hợp và vận động khoa học, tránh hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, không sử dụng các chất kích thích... để đảm bảo số lượng và chất lượng tinh trùng khỏe mạnh. Vợ anh Cường đậu thai tự nhiên, hiện thai kỳ 9 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Huy, vô tinh do tắc nghẽn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, nhiều trường hợp chỉ cần điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật để phục hồi khả năng sinh sản tự nhiên, không cần hỗ trợ sinh sản, tiết kiệm chi phí. Kỹ thuật vi phẫu thông nối ống dẫn tinh có tỷ lệ thành công đến 80-90%.

Với trường hợp bệnh lý phức tạp hơn, phương pháp vi phẫu cao cấp micro-TESE giúp tăng tỷ lệ tìm thấy tinh trùng. Người bệnh cần kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm để có con của chính mình.

Bác sĩ Huy khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có con nên sớm đi khám và điều trị toàn diện. Nam giới dù kết hôn hay độc thân, khi có các dấu hiệu bất thường như đau tức ở vùng kín, tiền căn chấn thương, mắc bệnh lý quai bị... nên khám và điều trị sớm giúp tăng tỷ lệ phục hồi khả năng sinh sản. Một số trường hợp như chuẩn bị phẫu thuật, xạ trị, hóa trị... nên cân nhắc trữ đông tinh trùng để bảo tồn khả năng có con trong tương lai.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi