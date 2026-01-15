Nổi nhiều hạch do ung thư vỏ thượng thận ít gặp

TP HCMBà Ngọc, 65 tuổi, nổi hạch ở bẹn, cổ, bụng, bác sĩ chẩn đoán ung thư biểu mô vỏ thượng thận di căn hạch.

Bà Ngọc xuất hiện nhiều hạch trên người, từ bẹn trái đến cổ, hai năm nay. Tháng 8 năm ngoái, hạch to dần, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM siêu âm thấy hạch trên đòn trái 12x7cm. Ảnh chụp CT ghi nhận nhiều hạch tụ thành đám dọc động mạch chủ bụng và chậu hai bên, tổn thương tuyến thượng thận trái; vùng cổ trái, thượng đòn trái có nhiều hạch sưng.

Kết quả hóa mô miễn dịch trên mẫu sinh thiết kim lõi hạch cổ trái bệnh nhân ghi nhận ung thư di căn hạch, khả năng từ thượng thận. Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp, khoa Nội Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định nhuộm hóa mô miễn dịch bước hai xác định ung thư biểu mô vỏ thượng thận di căn hạch trên đòn trái (Metastatic adrenal cortical carcinoma).

Bác sĩ Diệp khám cho bà Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Diệp, trường hợp bà Ngọc khó xác định ung thư do tuyến thượng thận sâu trong khoang sau phúc mạc, phía trên thận, khiến các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, CT thông thường khó phát hiện. Thêm nữa, ung thư vỏ thượng thận ít gặp, triệu chứng mơ hồ và thường trùng lặp với các bệnh khác. U của bà Ngọc thuộc dạng u không chức năng, không tiết hormone, không có triệu chứng cho đến khi phát triển lớn, di căn hạch.

Bác sĩ Diệp chỉ định hóa trị với mục tiêu kiểm soát tình trạng bệnh, ức chế tế bào ung thư phát triển thêm. Thuốc điều trị cho bà Ngọc được pha chế trong phòng chuyên dụng áp suất âm, cách ly vô trùng, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Bác sĩ kết hợp quy trình chuẩn trong pha chế giúp cung cấp liều thuốc cho bà Ngọc đạt độ chính xác cao, đảm bảo an toàn. Hiện, bà đã truyền ba đợt thuốc, sức khỏe ổn định.

Kỹ thuật viên pha thuốc hóa trị trong phòng áp suất âm, cách ly vô trùng để điều trị cho bà Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuyến thượng thận có hình tam giác, nằm trên đỉnh của mỗi quả thận. Mỗi tuyến thượng thận có hai phần, gồm vỏ và tủy. Vỏ thượng thận có chức năng cân bằng lượng nước, muối trong cơ thể, duy trì huyết áp bình thường, kiểm soát việc sử dụng protein, chất béo, carbohydrate.

Ung thư vỏ thượng thận là tình trạng tế bào ác tính hình thành ở lớp ngoài của tuyến thượng thận. Bác sĩ Diệp dẫn dữ liệu của Mỹ và Hà Lan cho thấy tỷ lệ mắc ung thư vỏ thượng thận là 1-2 trường hợp trên một triệu người mỗi năm trong dân số nói chung.

Các yếu tố nguy cơ mắc ung thư vỏ thượng thận gồm mắc các bệnh di truyền như hội chứng Li-Fraumeni, Beckwith-Wiedemann, Carney... Một số trường hợp ung thư vỏ thượng thận phát sinh do sự thay đổi bất thường của tế bào trong quá trình sinh sống.

Triệu chứng thường gặp như đau bụng, khối u ở bụng, đau lưng, cảm giác đầy bụng... nhưng ở giai đoạn sớm, khối u ác tính ở vỏ thượng thận có thể không gây triệu chứng. Đến khi tế bào ác tính di căn, người bệnh mới xuất hiện triệu chứng như trường hợp bà Ngọc. Khi nổi hạch nổi bất thường trên cơ thể sau 1-2 tuần không bớt, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa Ung Bướu khám.

Bảo Trâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi