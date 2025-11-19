Nói nhiều có bị viêm thanh quản không?

Tôi thường phải nói nhiều do tính chất công việc thì có nguy cơ viêm thanh quản không, phòng ngừa thế nào? (Ngọc Trinh, TP HCM)

Trả lời:

Viêm thanh quản là tình trạng sưng viêm lớp niêm mạc thanh quản do nhiễm trùng, kích ứng hoặc sử dụng quá mức. Bên trong thanh quản là các dây thanh (hai nếp gấp của màng nhầy) bao phủ cơ và sụn, có vai trò đóng mở nhịp nhàng, tạo thành âm thanh.

Một số nguyên nhân gây viêm thanh quản cấp tính như nhiễm virus hoặc vi khuẩn do viêm đường hô hấp, nói nhiều, la hét, hát to, uống nhiều rượu bia... Viêm thanh quản mạn tính xảy ra do thanh quản tiếp xúc thường xuyên với chất gây kích ứng, axit do trào ngược dạ dày, viêm mũi xoang thường xuyên, hút thuốc, nói quá nhiều và liên tục, bội nhiễm nấm do sử dụng thường xuyên thuốc hít điều trị hen suyễn.

Nói nhiều, cường độ lớn trong thời gian dài có thể khiến dây thanh căng và phù nề gây viêm thanh quản. Ngoài ra, dây thanh có thể xuất hiện hạt xơ, polyp hoặc phù Reinke (phù dây thanh) dẫn đến khàn tiếng kéo dài, phải điều trị chuyên sâu.

Viêm thanh quản khiến dây thanh bị kích thích gây sưng, biến dạng âm thanh khi không khí đi qua, làm giọng nói thay đổi, suy yếu, khàn tiếng, mất giọng... Triệu chứng viêm thanh quản khác như hụt hơi, giọng yếu, ho, cảm giác vướng họng, khó nuốt, hắng giọng thường xuyên.

Bác sĩ Hằng (trái) đang phẫu thuật cho người bệnh khàn tiếng vì polyp dây thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy mức độ viêm thanh quản, bác sĩ chuyên khoa chỉ định thuốc điều trị, kết hợp liệu pháp giọng nói. Người bệnh có thể áp dụng thêm một số biện pháp hỗ trợ như uống nhiều nước, tránh uống rượu và cafein, sử dụng máy tạo độ ẩm, súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, dùng thuốc ngậm. Những biện pháp này giúp làm dịu dây thanh, giảm triệu chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Người làm công việc thường xuyên nói như bạn nên tranh thủ để giọng "nghỉ ngơi", hạn chế nói to, uống nhiều nước, giữ ẩm niêm mạc. Nếu khàn tiếng kéo dài 2-3 tuần không giảm, bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ nội soi, đánh giá và chẩn đoán, điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM