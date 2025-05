Nỗ lực giữ song thai cho mẹ bầu cổ tử cung ngắn

TP HCMChị Linh, 29 tuổi, cổ tử cung ngắn, mang song thai hai nhau hai ối song dọa sinh non, được bác sĩ nỗ lực giữ thai đến tuần 36.

Trước đó, ở tuần thai 16, kết quả siêu âm đo chiều dài cổ tử cung của chị Linh là 28 mm trong khi bình thường 30-50 mm. Tình trạng này gọi là cổ tử cung ngắn, tức chiều dài cổ tử cung dưới 25 mm khi thai kỳ chưa tới 24 tuần. Chị Linh theo dõi tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, đến 24 tuần đau tức bụng dưới, siêu âm cho thấy chiều dài cổ tử cung giảm còn 18 mm, những lần theo dõi tiếp theo ghi nhận cổ tử cung có dạng hình phễu dài khoảng 15-16 mm.

Ngày 22/5, TS.BS Nguyễn Hoàng Long, Phó giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cổ tử cung ngắn làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm gấp ba lần ở phụ nữ mang đơn thai và gấp 5 lần trường hợp song thai. Bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc progesterone đặt âm đạo cho thai phụ. Progesterone làm dịu cơ trơn tử cung, giảm cơn co thắt có thể dẫn đến chuyển dạ non, giảm nguy cơ sinh non trước tuần 32.

Bác sĩ theo sát thai kỳ nhằm kịp thời xử trí khi có dấu hiệu bất thường. Thai phụ thuộc nhóm tiền sản giật nguy cơ cao nên được dự phòng bằng thuốc aspirin. Bác sĩ hướng dẫn thai phụ ở nhà theo dõi cử động thai và cơn gò, tái khám ngay nếu cử động thai dưới 4 lần trong một giờ, gò tử cung 1-2 cơn trong khoảng 30 phút, ra huyết hoặc nước âm đạo. Thai phụ được khuyến khích ăn uống đủ chất đạm, rau xanh, trái cây, chọn thực phẩm dễ tiêu hóa, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn.

Bác sĩ Long siêu âm cho một thai phụ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Đến tuần 34, siêu âm cho thấy hai thai nhi chậm tăng trưởng, trong đó một thai có tình trạng tăng trở kháng động mạch rốn (tức giảm lưu lượng máu từ mẹ đến thai), bác sĩ chỉ định theo dõi thai kỳ với tần suất mỗi ba ngày. Đến tuần 36, các chỉ số trên không thay đổi, bác sĩ đánh giá nguy cơ rủi ro thai nhi ở trong tử cung cao hơn nguy cơ khi nuôi bé bên ngoài, quyết định sinh mổ chủ động. Bé gái nặng hơn 2 kg, bé trai nặng hơn 1,9 kg chào đời, da hồng hào, thở tốt, sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Long, thai phụ có cổ tử cung ngắn có thể dẫn đến suy cổ tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai, chuyển dạ sớm, sinh non, biến chứng sản khoa khác. Trong đó, sinh non là yếu tố có thể gây lưu thai, trẻ sinh ra nhẹ cân, xuất huyết não hoặc có khuyết tật bẩm sinh.

Thời điểm lý tưởng để đo chiều dài cổ tử cung nhằm sàng lọc nguy cơ sinh non ở thai phụ là tuần thai 18-24. Đây là giai đoạn chiều dài cổ tử cung tương đối ổn định, phát hiện sớm giúp lên kế hoạch theo dõi, điều trị đúng cách. Nếu chiều dài cổ tử cung trong khoảng 25-29 mm, bác sĩ tư vấn thai phụ theo dõi thường xuyên bằng siêu âm, tiếp tục kiểm tra chỉ số này khi thai nhi phát triển lớn hơn.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ tuân thủ lịch khám thai để có kế hoạch theo dõi phù hợp. Nếu xuất hiện các bất thường như đau bụng, lưng hoặc vùng chậu, xuất huyết, thai nhi ít cử động... cần đến ngay cơ sở y tế để xử trí.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi