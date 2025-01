Những trường hợp thai thụ tinh ống nghiệm cần sinh mổ

Thai phụ lớn tuổi, tư thế thai nhi bất thường, đa thai là những trường hợp bác sĩ tư vấn phẫu thuật mổ lấy thai khi thụ tinh ống nghiệm.

ThS.BS Phạm Thị Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết quá trình mang thai của phụ nữ thụ tinh ống nghiệm (IVF) tương tự mang thai tự nhiên. Họ có thể sinh thường mà không cần phải mổ lấy thai. Bác sĩ chỉ định phụ nữ mang thai IVF sinh mổ sau khi cân nhắc lợi ích cho sức khỏe tổng thể của mẹ bầu, sự phát triển của thai kỳ, nguy cơ biến chứng và tình huống phát sinh. Dưới đây là những trường hợp bác sĩ khuyến cáo thai phụ sinh mổ.

Tình trạng sức khỏe thai phụ

Phương pháp sinh mổ thường được ưu tiên cho thai phụ lớn tuổi, mắc bệnh lý lây nhiễm qua đường sinh dục, tiểu đường, tiền sản giật, bệnh tim mạch... để tránh những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình sinh thường.

Chuyển dạ kéo dài

Trường hợp thai phụ chuyển dạ kéo dài hơn 20 giờ, bác sĩ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Tư thế thai nhi bất thường

Thai nhi phải ở tư thế đầu quay xuống âm đạo (ngôi thuận) thì thai phụ mới có thể sinh thường. Nếu thai nhi nằm ở tư thế nghịch (ngôi mông, ngôi ngang), bác sĩ mổ cho thai phụ để đảm bảo an toàn.

Thai nhi có dấu hiệu bất thường

Nếu thai nhi có dấu hiệu suy thai do thiếu oxy, bất thường về nhịp tim hoặc có các triệu chứng nguy hiểm khác, bác sĩ cấp cứu mổ lấy thai.

Bác sĩ tư vấn hỗ trợ sinh sản cho một bệnh nhân nữ. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh

Dị tật bẩm sinh hoặc thai chậm phát triển

Nếu bác sĩ nghi ngờ trẻ có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh hoặc phát hiện dấu hiệu thai chậm phát triển qua quá trình theo dõi sẽ cân nhắc thời điểm phù hợp để chỉ định sinh mổ chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho bé. Ngoài ra, thai phụ có nguy cơ sinh non do các biến chứng có thể được yêu cầu sinh mổ để giảm nguy cơ tổn thương cho bé, nhất là khi bé cần được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh (NICU).

Người mẹ từng sinh mổ

Phụ nữ có tiền căn sinh mổ nhiều lần cũng được khuyến cáo mổ lấy thai khi sinh con các lần sau.

Tình trạng của thai bất thường

Thai IVF có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề liên quan đến nhau thai như nhau tiền đạo, nhau bám thấp hoặc nhau cài răng lược. Trong những trường hợp này, sinh mổ thường là phương pháp an toàn để ngăn ngừa xuất huyết nặng.

Đa thai

Người mẹ mang đa thai với ngôi thai và buồng ối không thuận lợi sinh ngả âm đạo, bác sĩ tư vấn phương pháp sinh mổ để giảm rủi ro.

Để có thai kỳ IVF khỏe mạnh, bác sĩ Phạm Anh khuyến cáo thai phụ ăn uống lành mạnh, tránh tiếp xúc với hóa chất và nguồn nhiệt cao, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước. Thai phụ cẩn trọng khi quan hệ tình dục trong thai kỳ, duy trì trạng thái tinh thần tích cực, tham gia các lớp học tiền sản...

Thanh Ba