Những thực phẩm thanh nhiệt, tái tạo da mùa nắng

Rau xanh, thảo mộc giúp giảm viêm, thanh nhiệt, còn trái cây giàu vitamin, cung cấp nước cho da khi nắng nóng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mùa hè là thời điểm tia cực tím (UV) đạt mức cao nhất trong năm, ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe làn da và cơ thể. Tia UV làm tăng nguy cơ cháy nắng, sạm da, thúc đẩy quá trình lão hóa sớm và tăng khả năng tổn thương ADN tế bào da. Để bảo vệ da, mọi người có thể bổ sung thực phẩm thanh nhiệt, tái tạo từ bên trong.

Thực phẩm giàu nước

Dưa hấu, dưa leo, bí đao, bầu chứa hàm lượng nước cao, giúp bổ sung nước, làm mát cơ thể, hỗ trợ thải độc qua đường tiểu. Các loại rau quả này còn duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, hạn chế tình trạng khô ráp do nắng nóng.

Rau xanh và thảo mộc

Rau má, rau dền, mồng tơi hỗ trợ quá trình thanh lọc tại gan, làm dịu da. Những loại rau này còn giải nhiệt, giảm viêm, thải bớt độc tố trong cơ thể vào mùa hè oi bức. Chúng còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết, giúp da mịn màng và tươi sáng.

Trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa

Chanh, cam, việt quất và dâu tằm đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo, bảo vệ làn da. Vitamin C trong chanh, cam tăng cường sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi, làm sáng da. Trong khi đó, việt quất và dâu tằm chứa nhiều polyphenol, chống lại các gốc tự do, góp phần ngăn ngừa lão hóa sớm do tác hại của tia UV. Ăn các loại trái cây này hàng ngày giúp làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn trong mùa hè.

Thảo dược, gia vị

Tỏi, nghệ, trà xanh nổi bật với khả năng tăng cường thải độc, bảo vệ gan. Tỏi kích thích sản xuất glutathione - chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn. Nghệ chứa curcumin có đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa, giảm tổn thương do nhiệt độ cao. Trà xanh giàu catechin góp phần thanh lọc cơ thể, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, tia UV. Sử dụng đều đặn các loại thảo dược này giúp cơ thể khỏe mạnh, tốt cho làn da trong mùa hè.

Món ăn thanh mát

Canh rau má, canh khổ qua, chè đậu xanh hạt sen, cháo gạo lứt, yến mạch rau củ phù hợp để giải nhiệt, mát gan khi nắng nóng. Các món này dễ tiêu, bổ sung nước, dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cơ thể thải độc hiệu quả hơn. Canh rau má và canh khổ qua làm mát cơ thể. Các món chè đậu xanh hạt sen, cháo gạo lứt, yến mạch cung cấp năng lượng nhưng không gây nóng trong người, giúp thanh nhiệt, dễ chịu hơn khi thời tiết oi bức.

Cháo gạo lứt, yến mạch là món ăn thanh mát giúp cải thiện làn da trong mùa hè. Ảnh: Đình Diệu

Nha đam

Nha đam mang lại hiệu quả trong việc phục hồi da cháy nắng. Với hàm lượng nước cao và các vitamin nhóm B, E cùng các chất chống viêm tự nhiên, nha đam hỗ trợ tái tạo tế bào da, giảm kích ứng do tia UV gây ra. Uống nước nha đam hoặc sử dụng nha đam trong chế độ ăn hàng ngày giúp da nhanh chóng hồi phục, mềm mịn sau những ngày nắng gắt.

Tia UV vào ngày hè cao, bác sĩ Bình khuyến cáo mọi người trước khi ra ngoài cần chống nắng, bảo vệ cấu trúc da. Tắm nắng ở những khung giờ phù hợp để cơ thể hấp thụ vitamin, trao đổi chất được tốt, cho da sáng khỏe. Chế độ ăn, tập luyện hằng ngày cũng phải lành mạnh, khoa học. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như collagen peptide, sakura (hoa anh đào Nhật), P. leucotomos (dương xỉ Nam Mỹ) và pomegranate (lựu Địa Trung Hải) giúp kích thích tái tạo collagen. Trong khi litchi, white peony, lemon power và L-glutathione hỗ trợ bảo vệ cấu trúc nền của da. Trường hợp tổn thương da do nắng nóng gây ra, người bệnh nên đến chuyên khoa da liễu để khám.

Đình Diệu