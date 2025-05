Những thực phẩm không nên kết hợp cùng trà

Vitamin C trong trái cây họ cam quýt có thể tương tác với chất tannin trong trà nên tránh kết hợp cùng nhau.

Trà xanh, trà đen, trà hoa cúc, dâm bụt... đem đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, kết hợp một số thực phẩm với trà không đúng cách có thể làm giảm hương vị, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sản phẩm từ sữa

Một số người thích thêm một chút sữa vào trà, nhưng sữa hoặc kem có thể trung hòa polyphenol trong trà, làm giảm lợi ích chống oxy hóa của chúng. Tuy nhiên, tác dụng này ít rõ rệt nên tùy theo sở thích cá nhân mà có thể điều chỉnh phù hợp.

Các loại thực phẩm ngọt như bánh ngọt, bánh quy và chocolate có thể bổ sung hương vị cho trà nhưng tiêu thụ quá nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Mỗi người nên ăn thực phẩm ngọt vừa phải.

Trái cây họ cam, quýt

Các loại trái cây như cam, chanh và bưởi rất giàu vitamin C, có vị thanh mát. Tuy nhiên, chúng có thể xung đột với chất tannin trong trà, tạo ra vị đắng hoặc vị kim loại. Tính axit trong trái cây họ cam quýt cũng dễ làm đau dạ dày khi kết hợp với trà, dẫn đến khó tiêu.

Thức ăn cay

Độ cay từ thức ăn cay có thể lấn át hương vị của trà. Sự kết hợp của capsaicin (hợp chất tạo nên vị cay) và tannin trong trà có thể kích ứng dạ dày. Để thưởng thức trà một cách trọn vẹn, mỗi người nên tránh kết hợp trà với những món ăn cay.

Thực phẩm giàu sắt

Sắt là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ vận chuyển oxy và sản xuất năng lượng. Tuy nhiên, trà chứa tannin và oxalat có thể ức chế sự hấp thụ sắt, nhất là sắt không heme có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật như rau bina, đậu, các loại hạt. Tốt nhất là tránh uống trà ngay sau bữa ăn giàu sắt. Thay vào đó, hãy uống trà một giờ trước hoặc sau bữa ăn để đảm bảo hấp thụ sắt tối ưu.

Nghệ

Mỗi người nên tránh các thực phẩm có chứa nghệ khi uống trà vì chúng dễ gây ra các vấn đề về dạ dày như đầy hơi, ợ chua hoặc táo bón.

Thực phẩm giàu protein

Protein trong thịt, trứng và thậm chí cả các nguồn thực vật như đậu phụ có thể cản trở quá trình hấp thụ chất chống oxy hóa của trà. Hương vị đậm đà của thực phẩm giàu protein dễ làm giảm hương vị của trà. Để thưởng thức trọn vẹn hương thơm và hương vị của trà, hãy cố gắng tránh dùng trà với bữa ăn nhiều protein.

Thực phẩm lạnh

Không nên kết hợp thực phẩm lạnh nào với trà nóng vì dễ làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, gây cảm giác buồn nôn. Mỗi người nên tránh ăn đồ lạnh trong ít nhất 30 phút sau khi uống trà ấm.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health, Times of India)