Những thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ nên hạn chế

Người bệnh gan nhiễm mỡ nên cắt giảm thực phẩm chiên, món có nhiều đường tinh luyện, bia rượu để bảo vệ sức khỏe.

Các món nhiều đường tinh luyện

Các loại thực phẩm như kẹo, bánh quy, bánh ngọt, ngũ cốc có đường làm tăng lượng đường trong máu dẫn đến tình trạng kháng insulin - một trong những nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ. Gan chuyển hóa lượng đường dư thừa thành chất béo, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Thay vào đó, ăn trái cây tươi chứa chất xơ và đường tự nhiên có lợi cho sức khỏe gan.

Thực phẩm chiên

Khoai tây chiên giòn, gà rán... có hương vị thơm ngon nhưng chứa nhiều chất béo không lành mạnh. Chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa trong thực phẩm này làm tăng lượng mỡ dự trữ trong gan, gây viêm. Khi tiêu thụ quá nhiều, chúng có thể làm tăng mức cholesterol, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Gia đình nên ưu tiên chế biến thực phẩm bằng cách nướng, chiên không dầu.

Món ăn từ bột mì tinh chế

Bánh mì trắng, bánh ngọt được làm từ bột mì tinh chế tiêu hóa nhanh, làm tăng lượng đường trong máu gây tích tụ mỡ trong gan. Lúa mì chế biến thường bị mất chất xơ và chất dinh dưỡng. Thay vào đó, hãy chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch hoặc bánh mì nguyên cám vì cơ thể tiêu hóa chúng chậm hơn và tốt cho gan.

Thịt đỏ

Thịt đỏ chứa chất béo bão hòa, thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan, tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Nếu là người thích ăn thịt thì hãy thử thay thế thịt đỏ bằng protein nạc như cá, thịt gà không da hoặc các lựa chọn thực vật như đậu, đậu lăng, đậu phụ.

Bia, rượu

Uống rượu có thể gây viêm gan, đẩy nhanh quá trình tổn thương gan, dẫn đến xơ gan. Đồ uống này làm giảm oxy hóa axit béo ở ngoài gan, hạn chế quá trình tổng hợp lipoprotein và ức chế sự thải mỡ ở gan, làm tăng nhiễm mỡ ở cơ quan này. Thay vì bia, rượu mỗi người nên ưu tiên các lựa chọn thay thế không cồn như nước chanh, trà thảo mộc, đồ uống từ nguyên liệu không đường.

Để bảo vệ sức khỏe, người bị gan nhiễm mỡ nên duy trì lối sống khoa học, tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút một ngày, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh nền như tiểu đường, mỡ máu. Người bệnh nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc thảo dược mà chưa có chỉ định của bác sĩ, vì một số loại có thể gây độc cho gan. Người bị thừa cân hoặc béo phì nên giảm trọng lượng cơ thể để cải thiện mỡ gan.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)